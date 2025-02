Torniamo nel mondo della tecnologia con la famosissima intelligenza artificiale, la quale continua ininterrotta la sua crescita. Parliamo anche di nuove funzioni che sono state aggiunge da OpenAI a Canvas.

Quest’ultime vanno a migliorare la funzione di ChatGPT, la quale avrà sicuramente delle novità molto interessanti.

OpenAI, nuove funzioni?

Come già detto precedentemente sono annunciati finalmente alcuni miglioramenti per Canvas, ovvero la funzione di ChatGPT che permette ai vari utenti di poter lavorare in modalità sandbox con la stessa intelligenza artificiale.

Si parla di ottobre 2024 quando venne rilasciata la prima versione beta con il susseguirsi del lancio verso tutti gli utenti a dicembre 2024. Oggi, OpenAI aggiunge nuove funzionalità per la codifica e del supporto al modello o1. Oltre a questa è introdotta anche la compatibilità con l’app desktop per macOS.

Canvas attualmente è riconosciuto come uno spazio collaborativo messo a disposizione da OpenAI per poter lavorare insieme all’AI. La funzione permette agli utenti di poter effettuare delle modifiche inline, formattare il testo e poter lavorare sul codice, in modo molto più interattivo. Con questi nuovi aggiornamenti, gli utenti dei piani Plus, Teams e Pro potranno utilizzare il modello o1.

Fino ad oggi, o1 era reso disponibile per la generazione generale di output, il quale adesso sarà anche accessibile nella sandbox collaborativa. I vari utenti potranno selezionare il modello o1 direttamente nell’elenco dei modelli disponibili e poter attivare lo stesso Canvas grazie un comando specifico o tramite l’icona.

Un miglioramento aggiuntivo effettuato da OpenAI riguarda il supporto al rendering di codice HTML e React. La nuova funzionalità aggiunta semplifica di molto la gestione dei progetti considerati complessi.

Per finire, una novità importante è anche l’introduzione di Canvas nell’app desktop di ChatGPT per macOS, per tutti gli utenti a titolo gratuito. Purtroppo il modello o1 rimarrà ancora riservato per i soli abbonati a pagamento.