Se avete intenzione di cambiare la promozione presente sul vostro numero di telefono e magari desiderate attivarne una con la connettività 5G disponibile in Italia sicuramente ci sono tanti provider che possono offrirvi questa soluzione dal momento che questi ultimi mettono a disposizione un catalogo di offerte decisamente vasto e variegato, ogni operatore infatti cerca di garantire promozioni adatte alle esigenze di tutti.

Un provider che sicuramente merita la vostra attenzione è 1Mobile, quest’ultimo ha infatti attivato da poco la collettività 5G e sta mettendo a disposizione di tutti i consumatori delle promozioni davvero interessanti che consentono di eccedere anche alla rete dati di ultima generazione, nel suo catalogo di offerte sono infatti disponibili delle promozioni ad hoc per l’occasione, una in particolare sembra essere davvero conveniente e ricca di caratteristiche interessanti, scopriamo insieme che cosa offre.

Caratteristiche davvero ottime

La promozione è messa a disposizione dall’operatore tinto di rosso offre a chi sceglie di attivarla 200 GB di traffico dati in connettività 5G Con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il prezzo sarà di cinque euro per il primo mese e poi di 7,99 € al mese per i successivi, l’offerta è dedicata a coloro che effettuano la portabilità e infatti il costo di attivazione sarà gratuito per tutti i clienti importa da qualsiasi operatore esistente, il contributo per la sim invece ammonta a 5 euro.

Attenzione però, se siete interessati tenete a mente che l’offerta sarà valida fino al 28 febbraio dopodiché verrà rimossa dal sito ufficiale dell’operatore, facendo due semplici conti e facendo intuire come al momento dell’attivazione e del primo rinnovo dovrete investire una somma pari a 10 € per poter usufruire della vostra nuova promozione, cifra corrispondente al primo mese dell’offerta e al costo per la nuova Sim, sicuramente allo stato attuale, si tratta di una delle offerte più convenienti disponibile sul mercato.