Il Motorola Moto G85 rappresenta la migliore espressione della fascia media, un dispositivo che fa di tutto per piacere al pubblico, con la sua scheda tecnica assolutamente ricca di contenuti e di prestazioni elevate, ma nel contempo mantiene un prezzo che potremmo definire a tutti gli effetti nella media.

Lanciato sul mercato nel corso del 2024, il dispositivo presenta dimensioni di 161,91 x 73,06 x 7,59 millimetri di spessore, con un peso di 173 grammi, così da essere sicuramente più facile da maneggiare e da trasportare in mobilità. Il display raggiunge i 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, una densità di 395 ppi, fermo restando essere un ottimo P-OLED con refresh rate a 120Hz, e protezione Gorilla Glass 5 contro urti e graffi. Il processore è di casa Qualcomm, appartiene perfettamente alla fascia media, essendo uno Snapdragon 6s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 1.7 GHz, ed anche una configurazione che prevede 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB).

Motorola Moto G85: la promozione su Amazon è ottima

Motorola Moto G85 è disponibile in questi giorni su Amazon con un prezzo finale di vendita estremamente convincente e conveniente, poiché non sarà necessario pagare più il suo listino di base di 329 euro, ma l’utente si ritrova a poter versare solamente 182 euro per il suo acquisto. Lo sconto applicato in modo completamente automatico da parte di Amazon corrisponde al 45%, un risparmio di quasi 150 euro disponibile a questo link.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, è bene sapere che nella parte posteriore dello smartphone sono disponibili due sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel, con apertura massima F2.2, oltre ad un angolo di visuale di 118 gradi, perfetto per riuscire a scattare istantanee in compagnia, senza difficoltà alcuna e qualità elevata.