Se avete intenzione di rinnovare la promozione presente sul vostro numero di cellulare, sicuramente un desiderio che potrebbe contagiarvi è quello di usufruire della connettività 5G infatti per farlo, ovviamente serve un dispositivo in grado di sfruttare questa connettività, ma allo stesso tempo serve anche una promozione che offra tra le caratteristiche il 5G abilitato di default, dunque attivare una promozione adatta e necessario per godere appieno dello standard di ultima generazione, in Italia tantissimi provider mettono a disposizione questa possibilità grazie a cataloghi di offerte davvero vasti in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori.

Un provider che sicuramente potrebbe fare al caso vostro e rappresentato senza dubbio da ho mobile, l’operatore tinto di viola infatti, da ormai parecchio tempo permette tutti i suoi utenti di accedere alla connettività di ultima generazione senza pagare prezzi eccessivi, ma anzi offrendo servizi davvero efficienti a costi decisamente competitivi, non a caso sul suo sito ufficiale e recentemente tornata una promozione davvero molto amata dagli utenti che offre tutto il necessario ad un costo appetibile, scopriamo insieme cosa offre.

Caratteristiche ottime

La promozione di cui vi parliamo oggi garantisce che decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo mensile da corrispondere puntualmente è di 9,99 €, la promozione è disponibile per tutti, ma l’unico requisito per usufruire di un costo di attivazione agevolato di 2,99 € e quello di effettuare la portabilità da un operatore telefonico virtuale presente all’interno di una lista visualizzabile nella pagina ufficiale della promozione, in caso contrario infatti quest’ultimo salirà a 29,90 € rendendo la promozione decisamente meno appetibile, dal momento che dovreste pagare un costo di attivazione 10 volte maggiore.

Nel caso foste interessati, dunque verificate prima il requisito appena descritto, poi procedete all’attivazione direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore tinto di viola.