Uno sconto assolutamente imperdibile per tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare una friggitrice ad aria di casa Moulinex, infatti in questi giorni su Amazon è prevista una promozione molto speciale, con la quale riuscire a risparmiare il 49% del prezzo originario di listino.

Il modello attualmente scontato è l’EZ5058, una friggitrice ad aria definita comunemente 2in1, con capacità fino a 4,2 litri, realizzata in acciaio inox, che presenta una doppia finitura su tutta la sua superficie (spazzolata o lucida), tutto ad accrescerne indiscutibilmente l’appeal estetico e l’accessibilità in ogni cucina del nostro paese. All’interno della confezione, oltre al prodotto in sé, sarà possibile trovare anche tutto il necessario per il corretto funzionamento, a cui si aggiunge l’applicazione mobile con un sacco di ricette da seguire per conoscere da vicino il dispositivo.

Friggitrice ad aria Moulinex in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi è quasi fondamentale avere in casa una friggitrice ad aria, per questo motivo non ci dobbiamo stupire di trovarla spesso in promozione su Amazon o altrove, come nel caso del prodotto di casa Moulinex, che gli utenti possono fare proprio con un risparmio del 49%, così da essere sicuri di non dover più spendere i 159 euro richiesti all’origine, ma dovranno investire solamente 81,99 euro per il suo acquisto definitivo. Effettuate l’ordine premendo qui.

Le sue dimensioni le possiamo ritenere perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, infatti raggiungono 27 x 32,4 x 36,1 centimetri, presenta un design decisamente gradevole alla vista e il tatto, risultando perfetta per ogni ambiente, come anticipato. La maggior parte delle sue componenti removibili (ovviamente non il corpo centrale) è lavabile direttamente in lavastoviglie, facilitando di molto l’operazione di pulizia e di lavaggio.