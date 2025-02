WindTre: la super offerta da 150 GB in 5G è ancora disponibile

I gestori più importanti in Italia sono sempre stati gli stessi, ma da qualche anno a questa parte sono saliti in cattedra i virtuali. Gli utenti sono sempre più attratti da queste nuove realtà ed è per questo che anche quelle di un tempo hanno dovuto adeguarsi per riprendersi la leadership. A dimostrare questo è anche WindTre, gestore frutto dell’unione dei due provider che ne formano il nome e che è sempre stato tra i migliori e tra i più apprezzati.

Questa volta la gamma di offerte mobili dell’azienda si amplia ulteriormente, peraltro con un’offerta che al suo interno vanta ai migliori contenuti e un prezzo assurdo.

Ecco cosa c’è nella miglior promo di WindTre di febbraio

Cosa succede quando un gestore come WindTre lancia delle offerte interessanti? Ovviamente gli utenti corrono in massa a sottoscriverle. È il caso della sua nuova soluzione mobile, quella da 150 giga:

150 GIGA di traffico dati in 5G per navigare senza rallentamenti;

in 5G per navigare senza rallentamenti; 7,6 GIGA extra da utilizzare nei paesi dell’ Unione Europea ;

da utilizzare nei paesi dell’ ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS inclusi ogni mese;

inclusi ogni mese; Spedizione gratuita della SIM in tutta Italia;

in tutta Italia; Costo mensile di 5,99€, garantito senza aumenti.

Inoltre, l’attivazione è completamente gratuita, rendendo questa promozione particolarmente conveniente per chi desidera un cambio operatore senza costi aggiuntivi.

Una rete all’avanguardia alla base del successo di WindTre

Le infrastrutture molto avanzate tecnologicamente di WindTre coprono ampiamente il territorio italiano sia con il 4G che con il 5G. È proprio questo che garantisce al pubblico una riuscita eccezionale. C’è dunque qualità di rete, convenienza e anche quantità di contenuti.

L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o da operatori virtuali e può essere attivata direttamente online o in uno dei punti vendita WindTre. Una volta completata la procedura, la SIM verrà spedita gratuitamente a casa dell’utente, eliminando qualsiasi costo legato alla consegna.