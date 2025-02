OpenAI aggiorna ChatGPT in Europa con videochiamate e IA personalizzabile

Sono arrivati nuovi miglioramenti per ChatGPT. OpenAI ha infatti lanciato degli aggiornamenti che riguardano anche il continente europeo. Cioè infatti ora la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate e personalizzare il comportamento dell’intelligenza artificiale.

Videochiamate e condivisione schermo in Advanced Voice

Dopo un primo lancio a dicembre, la funzione Advanced Voice di ChatGPT si arricchisce con videochiamate e screen sharing, rendendo le interazioni ancora più dinamiche e naturali.

Ora, gli utenti possono condividere immagini in tempo reale con ChatGPT, evitando di dover descrivere a parole ciò che vedono o caricare immagini statiche. Questo migliora l’efficacia di ChatGPT in attività come:

Assistenza tecnica : mostrare un problema sullo schermo invece di spiegarlo;

: mostrare un problema sullo schermo invece di spiegarlo; Collaborazione professionale : facilitare il lavoro in team con condivisione di documenti e schemi;

: facilitare il lavoro in team con condivisione di documenti e schemi; Formazione online: spiegazioni visive più chiare per studenti e docenti.

Come attivare la funzione:

Aprire l’app mobile di ChatGPT; Toccare l’icona della voce, quindi l’icona del video per avviare una videochiamata; Selezionare il menu con i tre puntini per attivare la condivisione dello schermo.

Questa novità rende ChatGPT ancora più versatile e adatto a scenari che vanno oltre il semplice testo, aprendo la strada a un utilizzo più interattivo e produttivo.

ChatGPT diventa più personalizzabile

Non si tratta solo delle videochiamate in quanto su ChatGPT sono arrivate anche altre opzioni. Queste riguardano le possibilità di personalizzazione che consentono ogni utente di far svolgere all’intelligenza artificiale ciò che più lo rispecchi.

Grazie alle istruzioni personalizzate, gli utenti possono definire lo stile di conversazione, il livello di dettaglio delle risposte e persino la personalità dell’IA.

Esempi di personalizzazione: