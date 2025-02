Triumph Speed Triple 1200 RS 2025: più potente ed ancora più tech

La Triumph Speed Triple 1200 RS 2025 porta una ventata di evoluzione nel segmento delle moto maxi naked. L’azienda punta ancor più su potenza e sulla tecnologia, apportando migliorie e modifiche che danno alle sue creazioni uno sprint eccezionale. Il nuovo motore tre cilindri da 1160cc ora eroga infatti ben 183 CV. Ciò consente alle Triumph di toccare i 10.750 giri/minuto, con una coppia massima di 128 Nm a 8.750 giri/minuto. Con 3 CV e 3 Nm in più rispetto al modello lanciato in passato, le prestazioni sono ulteriormente affinate. Ora si promette un’accelerazione scattante e dalla massima adrenalina, oltre che una guida nel complesso più entusiasmante. Il nuovo scarico, leggero e compatto, migliora la fluido-dinamica senza alterare il caratteristico sound di questa naked. L’esperienza di Triumph in Moto2 ha avuto un impatto decisivo nello sviluppo del powertrain della Speed Triple 1200 RS, rendendola ancora più potente e affidabile. Per chi cerca un suono ancora più coinvolgente, è disponibile un silenziatore Akrapovič in titanio e fibra di carbonio.

Elettronica di ultima generazione per la Triumph

La ciclistica della Triumph Speed Triple 1200 RS 2025 si evolve con le nuove sospensioni semi-attive Öhlins Smart EC-3. Questo sistema permette di adattare la risposta della moto alle condizioni di guida, migliorando il comfort e la precisione. L’ammortizzatore di sterzo regolabile garantisce maggiore stabilità nelle curve più impegnative. Il manubrio più largo e alto offre un maggiore controllo, mentre il peso in ordine di marcia rimane contenuto a 199 kg. Dal punto di vista dell’elettronica, la nuova Triumph introduce un sistema di controllo dell’asse anteriore con quattro livelli di regolazione, integrato con l’IMU a sei assi. Anche il controllo della frenata è personalizzabile. In pista, la modalità Track permette al pilota di sfruttare il Brake Slide Assist, riducendo l’invasività dell’ABS. La connettività My Triumph, insieme a funzioni come cruise control e accensione keyless, rendono questa naked ideale anche per i lunghi viaggi. La nuova Emergency Deceleration Warning aumenta la sicurezza avvisando in caso di decelerazioni improvvise.