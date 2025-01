Il mondo della tecnologia è in fermento per l’attesa del nuovo iPhone SE 4. Un dispositivo che promette di aggiornare la fascia economica della linea Apple senza stravolgerne i principi. Le ultime indiscrezioni, diffuse di recente, indicano infatti che il design sarà ispirato all’iPhone14. Ciò significa un ritorno al tradizionale notch, scartando l’ipotesi della Dynamic Island, inizialmente considerata un elemento innovativo. Secondo le informazioni circolate, Apple avrebbe optato per un approccio conservativo per evitare che il modello SE rischi di sottrarre spazio ai suoi dispositivi di fascia alta. Come ad esempio l’iPhone 17.

iPhone SE 4: specifiche promettenti per un dispositivo di fascia economica

A tal proposito, un video pubblicato dal leaker cinese Majin Bu sembra confermare queste ipotesi. Le immagini trapelate online mostrano un modellino di quello che potrebbe essere il nuovo iPhone SE, con un retro caratterizzato da una singola fotocamera. I bordi piatti richiamano il design adottato da Apple a partire da iPhone14. Mentre le vecchie cornici spesse e il Touch ID, ancora presenti nell’attuale SE, scomparirebbero in favore di uno schermo più ampio e moderno. Anche se non è ancora chiaro se lo smartphone presenterà un notch o una Dynamic Island, è stato dichiarato che la scelta più probabile ricadrà sul notch. Mantenendo quindi una chiara distinzione con i modelli più avanzati.

Dal punto di vista tecnico, i rumor descrivono un dispositivo ben equilibrato. L’iPhone SE 4 potrebbe includere un display OLED da 6,1 pollici, un chip Apple A18 e ben 8GB di RAM. In più, dovrebbe integrare un modem 5G proprietario e una porta USB-C. Segnando così un passo avanti in termini di connettività. Sul fronte fotografico, si vocifera di una fotocamera posteriore da 48MP e una frontale da 12MP. Oltre che prestazioni di buon livello per un modello destinato a un pubblico meno esigente ma attento alla qualità.

Insomma, Apple sembra voler rinnovare la serie SE senza compromettere la filosofia che l’ha resa popolare. Ovvero puntare sempre su un dispositivo accessibile, con buone caratteristiche e uno stile familiare. La scelta di mantenere un’estetica più tradizionale potrebbe però dividere i fan del marchio. Molti dei quali auspicano innovazioni più audaci anche nei modelli economici.