CoopVoce EVO 20: l'offerta mobile che costa solo 4,99 euro

Ogni gestore riesce a presentare, ormai con cadenza mensile, le sue offerte migliori e tra queste ci sono anche quelle di CoopVoce. Il gestore virtuale è riuscito a mettere in cascina tanta legna per l’inverno, ottenendo nuovi utenti con le sue offerte migliori e piene di giga.

Al momento l’attenzione dell’azienda è però concentrata su un’offerta che offre qualcosa in meno, anche se si tratta di contenuti che vanno bene per il 75% della popolazione. Con il ritorno in corsa della EVO 20, CoopVoce vuole garantire un minimo di 20 giga agli utenti con un prezzo davvero assurdo.

Torna la EVO 20 di CoopVoce: ecco cosa c’è al suo interno ogni mese

L’offerta EVO 20 include il meglio di CoopVoce tra qualità, quantità e convenienza. Ecco i dettagli:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS al mese;

al mese; 20 GB di traffico dati in 4G ;

; Prezzo fisso di 4,90€ al mese, garantito per sempre.

Tra i migliori vantaggi che gli utenti possono trovare c’è sicuramente la possibilità di attivazione gratuita. Questa spetta solo a chi sceglie l’offerta entro il 5 febbraio 2024. Si tratta di una tariffa semplice e trasparente, ideale per chi utilizza il telefono per chiamare e inviare messaggi, oltre a una navigazione internet moderata.

Come attivare EVO 20 e perché sceglierla

L’attivazione può essere effettuata online sul sito ufficiale di CoopVoce, oppure presso uno dei punti vendita Coop abilitati. La semplicità della procedura e l’assenza di costi iniziali rendono EVO 20 una scelta alla portata di tutti.

Con EVO 20, CoopVoce punta a soddisfare le esigenze di chi cerca un’offerta completa a un prezzo accessibile, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla qualità del servizio. L’obiettivo dunque è proprio questo, offrire al pubblico ciò che gli occorre magari spingendo in un ambito non sempre percorso dagli altri gestori.

In genere i provider si fossilizzano sull’offrire tantissimi contenuti senza rimodulare le offerte che ne offrono di meno. Proprio per questo CoopVoce ha approfittato offrendo la sua EVO 20.