Apple potrebbe lanciare il prossimo iPhone SE di quarrta generazione nel 2025 con importanti novità sia sul piano tecnologico sia estetico. Secondo recenti indiscrezioni, il dispositivo sarà dotato di un modem 5G sviluppato internamente, segnando un cambio di strategia rispetto all’attuale dipendenza dai chip Qualcomm. Inoltre, il design riprenderà quello dell’iPhone 14, abbandonando definitivamente il tasto Home.

Un modem 5G progettato da Apple

Il modem 5G interno rappresenta una svolta significativa per Apple, che punta a ridurre la dipendenza dai fornitori esterni e ottimizzare l’integrazione tra hardware e software. La nuova soluzione dovrebbe garantire maggiore efficienza energetica e prestazioni ottimizzate per l’ecosistema iOS.

Tuttavia, il passaggio a un modem proprietario potrebbe comportare sfide in termini di compatibilità e prestazioni iniziali, specialmente nei mercati dove le reti 5G hanno configurazioni particolari.

Dal punto di vista estetico, l’iPhone SE 2025 adotterà il corpo dell’iPhone 14, segnando l’abbandono definitivo del design con il tasto Home. Questo cambiamento non solo modernizza il dispositivo, ma consente anche di integrare un display più grande e funzioni avanzate come Face ID, finora assenti nei modelli SE. Non di meno, potrebbe includere un pannello OLED, una tecnologia che l’OEM di Cupertino sta progressivamente estendendo a tutta la sua line-up di prodotti, anche se al momento non ci sono conferme su questa specifica.

Nonostante le novità, l’iPhone SE rimarrà il modello di accesso alla gamma Apple. Le indiscrezioni indicano che il prezzo iniziale sarà mantenuto competitivo per attrarre una fascia di utenza ampia. L’obiettivo è offrire un’esperienza premium con un costo contenuto, rendendo il dispositivo un’opzione interessante per chi cerca un iPhone moderno senza spendere troppo.

L’iPhone SE di quarta generazione giocherà un ruolo chiave nella strategia di Apple per il nuovo anno, puntando a conquistare i consumatori più attenti al prezzo e a incrementare la diffusione del 5G tra i suoi utenti. Con il modem proprietario, Apple cercherà di rafforzare il controllo sulla produzione e differenziarsi ulteriormente dai concorrenti Android.