Stanno emergendo nuove indiscrezioni riguardo i nuovi dispositivi iPhone SE di Apple. Si tratta dei modelli “economici“. Quest’ultimi potrebbero essere chiamati SE 4, SE 2025 o 16E. Le foto mostrano il dispositivo accanto all’iPhone 16 base. Quest’ultime suggeriscono che i due modelli siano esteticamente molto simili. Con alcune differenze principalmente nel comparto fotografico. Nel dettaglio, le immagini mostrano la presenza di una fotocamera singola per il 16E. Quest’ultima sporge più di quella dell’iPhone 16. Probabilmente a causa di un design leggermente diverso della cornice che circonda l’obiettivo.

Apple: nuovi dettagli emersi sui nuovi iPhone 16E

Lo spessore dei due dispositivi appare invece identico. Così come la posizione del bilanciere del volume. Quest’ultimo, però sembra leggermente spostato verso l’alto nel 16E. È importante sottolineare che tali differenze sono minime e potrebbero dipendere dall’angolazione delle foto.

Oltre al video iniziale, sono stati diffusi anche alcuni scatti ad alta risoluzione. Questi mostrano due colorazioni del dispositivo. Si tratta di una variante argento/grigio chiaro e una nera. Le immagini, però, non aggiungono dettagli significativi alle informazioni già note.

Le ipotesi più recenti suggerivano il lancio di un iPhone economico in primavera. Eppure, nelle ultime ore è emersa una nuova teoria secondo cui l’iPhone 17 Air e l’iPhone SE potrebbero in realtà essere lo stesso dispositivo. Quest’ultimo sarebbe conosciuto internamente con il nome in codice “Roma”.

Se tale ipotesi fosse confermata, ci troveremmo di fronte a un cambiamento importante nella strategia di Apple. In tal modo, infatti, l’azienda di Cupertino potrebbe puntare su un unico dispositivo per coprire entrambe le fasce di mercato. Ci sono però alcune caratteristiche del design mettono in dubbio tale possibilità. Nel dettaglio, il presunto iPhone 17 Air dovrebbe essere estremamente sottile. Mentre il modello ritratto nelle immagini diffuse sembra avere uno spessore simile a quello dell’iPhone 16.

Rimane quindi molta incertezza sulla reale collocazione di tale dispositivo. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni o un annuncio ufficiale per fare chiarezza sui progetti futuri di Apple.