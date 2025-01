CoopVoce costa 4,99 euro al mese: ecco la EVO 20 e i suoi contenuti

Ogni volta che arriva una nuova offerta sul mercato gli utenti la guardano per capire se possono sottoscriverla. Nel caso delle soluzioni proposte da CoopVoce è davvero semplice prendere una decisione in quanto sono sempre le migliori. Stando a quanto riportato infatti il gestore virtuale sta riuscendo a far tornare le vecchie offerte del passato e lo dimostra anche oggi con il ritorno tempestivo della sua EVO 20.

I dettagli dell’offerta di CoopVoce: ecco la EVO 20

Con EVO 20, CoopVoce mette a disposizione ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; 1000 SMS per comunicare con amici e familiari;

per comunicare con amici e familiari; 20 GB di traffico dati in 4G, ideali per navigare, chattare e utilizzare app in mobilità.

Il tutto al costo di soli 4,90 € al mese, un prezzo che non subirà variazioni future. Un aspetto che rende questa offerta particolarmente interessante è proprio la garanzia che il costo rimarrà fisso nel tempo, senza aumenti o costi nascosti.

Attivazione gratuita e scadenza

Per chi desidera aderire, CoopVoce offre l’attivazione gratuita, un vantaggio che riduce ulteriormente i costi iniziali. Questa promozione è valida solo per le attivazioni effettuate entro il 5 febbraio 2024. Dopo questa data, le condizioni potrebbero cambiare, quindi è un’opportunità da considerare in tempi brevi.

A chi si rivolge EVO 20 di CoopVoce

EVO 20 è una soluzione perfetta per chi non ha bisogno di un grande quantitativo di giga ma cerca una tariffa economica e stabile, con minuti senza limiti e una buona quantità di messaggi inclusi. Inoltre, è ideale per chi vuole allontanarsi dai vincoli contrattuali degli operatori tradizionali e scegliere un’offerta trasparente.

Questa soluzione vuole portare coopVoce a conquistare una fetta di pubblico che spesso i gestori dimenticano. Si tratta degli utenti che non vogliono troppi giga ma il giusto che gli serve per navigare sul web ad esempio. Con la nuova EVO 20 è molto più semplice rispecchiare tutto ciò.