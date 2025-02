Apple iPhone 16 è sotto molteplici punti di vista lo smartphone più atteso e desiderato del momento, un prodotto che finalmente riesce a garantire l’accesso da parte del consumatore verso qualità superiori al normale, avvicinandolo definitivamente alla perfezione. Tutto questo è molto bello, peccato solamente che il prezzo di vendita del prodotto sia superiore alle aspettative, ma fortunatamente a questo punto entra in gioco Amazon.

Lo smartphone è disponibile in questi giorni in promozione con uno sconto interessante, la versione che è possibile acquistare prevede 256GB di memoria interna, quindi un quantitativo più che valido se confrontato con gli standard del periodo, ricordando e sottolineando che tale ROM non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD. Ciò sta a significare, in parole povere, che resterà fissa a tempo indeterminato, fino al termine della “vita” del dispositivo stesso.

Apple iPhone 16: uno sconto mai visto su Amazon

Come vi dicevamo, il prezzo di vendita di questo smartphone è superiore al normale, in particolare parliamo di un terminale di secondo livello, per quanto riguarda la line-up di iPhone 16, poiché non ha 128GB ma 256GB, in vendita di listino a 1109 euro. Lo sconto che Amazon ha attivato nel periodo corrisponde al 10% del valore iniziale, cosicché la spesa finale da sostenere sarà di 1001,99 euro, sempre considerando uno smartphone no brand con garanzia di 24 mesi. Ecco il link Amazon dove acquistarlo.

Leggendo meglio la scheda tecnica dello smartphone, possiamo notare avere dimensioni complessivamente allineate con gli standard, anche se forse è più leggero, poiché si ferma a 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 170 grammi. Il display è sempre l’ottimo Liquid Retina XDR OLED da 6,1 pollici, con densità di 460 ppi ed una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, refresh rate a 60Hz, e protezione Ceramic Shield.