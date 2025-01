Un prodotto appena arrivato sul mercato risulta essere già in promozione in questo periodo su Amazon, lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ può essere acquistato con un risparmio assolutamente notevole per tutti i consumatori, proprio perché la spesa viene ridotta in automatico di circa 120 euro.

Le sue dimensioni sono leggermente superiori alla media, figlie di una batteria particolarmente capiente, tanto da arrivare a pesare 210,8 grammi, con 162,53 x 74,67 x 8,66 millimetri di spessore. Il display al contrario lo possiamo considerare perfettamente allineato con gli standard a cui siamo abituati, si ferma a 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1220 x 2712 pixel, è un AMOLED da 446 ppi, con protezione Gorilla Glass Victus 2, oltre ad un refresh rate a 120Hz e 16 milioni di colori.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, ottimo sconto su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ può essere vostro ad un prezzo estremamente convincente, proprio perché gli utenti si ritrovano a non dover più spendere i 479,90 euro previsti in origine, ma dovranno investire un contributo finale di “soli” 356 euro. L’ordine può essere effettuato premendo qui, ricordando che comunque parliamo di un prodotto con garanzia di 24 mesi, oltre che completamente sbrandizzato.

I pregi di questo dispositivo, dobbiamo ammetterlo, sono davvero tantissimi e spaziano anche nel comparto fotografico, dove nella parte posteriore si possono trovare ben 3 sensori differenti: principale da 50 megapixel, secondario ultragrandangolare da 50 megapixel, per finire con un 2 megapixel. L’angolo di visione è di 120 gradi, quindi molto ampio, con video che vengono registrati al massimo in 4K a 30fps. Come vi dicevamo, la batteria è un componente da 6200mAh, più che sufficiente per utilizzare lo smartphone anche per lunghe giornate, prima di essere costretti a far affidamento sulla sua capacità di ricarica altrettanto elevata.