Dopo anni di silenzio, un’icona della tecnologia indossabile sta per tornare. Pebble rinasce sotto il nome di “rePebble“. Si tratta di un progetto guidato dal fondatore originale Eric Migicovsky. L’obiettivo? Riportare in vita lo smartwatch che ha conquistato milioni di utenti. Ciò grazie alla sua semplicità, alla batteria longeva e il display e-paper. L’idea è di creare un dispositivo sostenibile, accessibile e indipendente.

Grande ritorno per Pebble: ecco i dettagli

L’idea di rilanciare il marchio non è casuale. La startup è stata chiusa nel 2016. Successivamente si è assistito all’acquisizione delle sue tecnologie da parte di Fitbit. In tutto questo tempo, la comunità di appassionati non ha mai smesso di supportare Pebble. Ciò grazie al progetto Rebble, che ha permesso di mantenere in funzione i vecchi modelli. Ora, con il codice sorgente di PebbleOS, Migicovsky ha visto l’opportunità di riprendere il progetto con un approccio più mirato e sostenibile.

A tal proposito, è interessante la filosofia dietro la realizzazione del nuovo progetto. Migicovsky non ha intenzione di espandersi rapidamente o di dipendere da grandi finanziamenti. L’obiettivo è costruire un’azienda agile, che possa durare nel tempo. Ciò senza essere schiacciata dalle dinamiche del mercato.

Nel dettaglio, il nuovo Pebble si baserà su un sistema operativo open source. Inoltre, manterrà le caratteristiche che hanno reso grande il modello originale. Il display e-paper garantirà un’ottima visibilità alla luce del sole senza consumare troppa energia. L’interfaccia utente sarà essenziale e funzionale. Ci saranno però alcune sfide che Pebble dovrà affrontare. La compatibilità con i dispositivi Apple sarà più limitata rispetto al passato. Ciò a causa delle restrizioni imposte da Cupertino. Per tale motivo, gli utenti iOS potranno utilizzare il nuovo Pebble in modo più basilare rispetto agli utenti Android. Quest’ultimi, invece, potranno sfruttarne tutte le potenzialità.

In ogni caso, l’entusiasmo per il ritorno di Pebble è alto. Sarà interessante vedere come il mercato accoglierà tale ritorno per il mercato degli indossabili.