A fine gennaio 2025 sarebbero dovute terminare diverse offerte del noto operatore telefonico virtuale 1Mobile. Ora siamo entrati da pochissimo nel mese di febbraio 2025 e a sorpresa l’operatore ha comunicato di aver prorogato il suo vasto catalogo di offerte. Tra queste, sono comprese sempre quelle super a basso costo e anche quelle dotate del supporto alle reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito alcune di queste.

1Mobile proroga la disponibilità delle sue super offerte a febbraio 2025

Il noto operatore telefonico virtuale 1Mobile ha da poco prorogato la disponibilità del suo super catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, molte di queste sarebbero dovute terminare proprio ieri 31 gennaio 2025. Tuttavia, l’operatore ha da poco comunicato ufficialmente di aver prorogato questo fantastico catalogo. Gli utenti, secondo quanto comunicato, avranno ora a disposizione tutto il mese di febbraio 2025 per attivare una delle proposte dell’operatore.

Tra queste, sono state prorogate anche alcune offerte che offrono il supporto per la navigazione in 5G. Tra queste, spicca senz’altro l’offerta mobile denominata 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition. Come suggerisce anche il nome, questa offerta mette a disposizione un bundle molto ricco per navigare. In particolare, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, gli utenti avranno anche a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Come già detto, ci troviamo di fronte a delle offerte low cost. Per avere questa offerta, infatti, gli utenti dovranno pagare solo 5 euro per il primo rinnovo. A partire dal secondo rinnovo, il prezzo sarà invece pari a soli 6,99 euro al mese. Un prezzo decisamente conveniente per ciò che gli utenti hanno a disposizione. L’operatore ha anche prorogato numerose offerte standard, tra cui 1Mobile Flash 220 e 1Mobile Special Gold Plus 180.