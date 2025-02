Vodafone insidia Iliad e TIM con le sue SILVER fino a 200 GB

Non poteva non esserci tra i nomi del momento nel mondo della telefonia mobile e quello di Vodafone, azienda ormai pluripremiata in tutta Europa. Le sue offerte tornano sempre utili soprattutto per chi vuole la grande qualità ed è per questo che dare un’occhiata adesso è fondamentale.

Vodafone ha lanciato due nuove offerte mobili pensate per chi desidera tanti giga a prezzi convenienti. Le promozioni, chiamate Silver 100 e Silver 150, sono riservate a chi effettua la portabilità da Iliad o da operatori virtuali. Entrambe offrono minuti illimitati, SMS inclusi e la possibilità di aggiungere ulteriori giga gratuitamente. Ecco i dettagli.

Con la nuova Silver 100 ecco tutto per 7,99 € al mese

L’offerta Silver 100 include:

100 GB di traffico dati in 4G ;

; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS ;

; Prezzo di 7,99€ al mese.

Il primo mese ha un costo promozionale di soli 5€, offrendo un ulteriore risparmio iniziale.

La Silver 150 di Vodafone è una delle più amate: ecco i dettagli

Per chi ha bisogno di più giga, Vodafone propone Silver 150, che offre:

150 GB di traffico dati in 4G ;

; Minuti illimitati ;

; 200 SMS ;

; Prezzo di 9,99€ al mese, con il primo mese anche in questo caso a 5€.

C’è anche SmartPay: così Vodafone vi regala 50 giga extra

Un’opzione interessante per entrambe le offerte è la possibilità di aggiungere 50 GB extra al mese senza costi aggiuntivi, attivando il servizio SmartPay. Questo sistema permette di ricaricare automaticamente il credito collegando il pagamento al conto corrente o alla carta, offrendo comodità e vantaggi.

Le promozioni Silver 100 e Silver 150 sono attivabili sia online che nei negozi Vodafone. Per approfittarne, è necessario trasferire il numero da Iliad o da un gestore virtuale.

Perché scegliere Vodafone Silver

Con prezzi competitivi, giga abbondanti e l’aggiunta gratuita di 50 GB tramite SmartPay, queste offerte sono ideali per chi desidera una connessione stabile e senza sorprese. Il costo promozionale del primo mese a 5€ è un ulteriore incentivo per scoprire il servizio.

Le tariffe Silver 100 e Silver 150 confermano l’impegno di Vodafone nel fornire soluzioni complete e convenienti per gli utenti che vogliono cambiare operatore.