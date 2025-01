Il debutto di Xiaomi 15 Ultra è previsto a febbraio in Cina e il produttore sta cercando di mantenere il più stretto riserbo su questo nuovo smartphone top di gamma. In attesa del lancio ufficiale che permetterà di svelare ogni dettaglio tecnico, le indiscrezioni a riguardo si stanno moltiplicando.

Considerando l’imminente presentazione, Xiaomi ha ultimato ogni lavoro sul device e si sta preparando al lancio. In questa fase, i leaker possono accedere con maggiore facilità a varie elementi come il materiale promozionale per scoprire nuovi dettagli.

Stando a quanto emerso in rete, Xiaomi 15 Ultra arriverà in Cina con una configurazione di memoria particolare. Il produttore equipaggerà il dispositivo con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Questa combinazione di memorie è al momento l’unica trapelata ma possiamo aspettarci che l’azienda offrirà agli utenti la possibilità di scegliere anche altre combinazioni.

Xiaomi 15 Ultra, svelati nuovi dettagli sul nuovo smartphone top di gamma tra cui il SoC e la configurazione delle memorie

Dal punto di vista delle colorazioni, invece, le tonalità disponibili al lancio saranno nero, bianco e argento. Si tratta di un notevole incremento rispetto alla precedente generazione che nella configurazione da 16 GB + 512 GB poteva essere acquistato solo nella colorazione bianca.

Passando al comparto tecnico, Xiaomi 15 Ultra sarà un flagship senza compromessi grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. La batteria da 6.000mAh garantirà ampia autonomia per tutti gli utenti. La ricarica rapida a 90W cablata e a 50W in modalità wireless permetterà di guadagnare preziose ore di schermo acceso con pochi minuti di carica.

Il brand cinese, inoltre, ha posto particolare cura e attenzione nel comparto fotografico. Xiaomi 15 Ultra sarà un vero e proprio cameraphone che potrà sfruttare la partnership tra l’azienda e Leica per la realizzazione delle ottiche e del software di scatto. La fotocamera principale avrà un’apertura da 1 pollice e sarà affiancata da uno zoom periscopico da 200MP.