La decisione della casa automobilistica Volkswagen di collaborare con Rivian sta avendo un seguito ed un successo del tutto positivo. Una joint venture che attira non solo l’attenzione di tantissimi appassionati del settore automotive. Non a caso infatti, tante altre realtà sembrano essere interessate.

Secondo quanto diffuso recentemente la joint venture sarebbe in trattativa con altri produttori automobilistici. Trattativa che consentire successivamente di mettere a disposizione soluzioni tecnologiche innovative. Ad annunciare tale decisione, il Chief Software Officer di Rivian e co-CEO della joint venture Rivian Volkswagen. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Joint venture Rivian Volkswagen: tanto l’interesse

Una joint venture che sembra andare per il verso giusto, tanto che alcune case automobilistiche hanno deciso di bussare alla porta. Non dimentichiamo che la decisione di dare il via alla partnership è stata presa con un obiettivo ben chiaro. Un obiettivo che è certamente quello di implementare tecnologie software di Rivian nei futuri veicoli elettrici di entrambe le aziende al fine di ottimizzare l’esperienza di guida.

A attirare particolarmente l’attenzione è senza alcun dubbio la tipologia di soluzioni che le due realtà sono in grado di progettare e costruire al fine di migliorare le prestazioni dei veicoli ma non solo. In merito a ciò, infatti, non dobbiamo dimenticare che l’azienda Rivian ha sviluppato un’architettura che si contraddistingue grazie alla presenza di meno unità di controllo elettronico e di cablaggio. Di conseguenza, la sua adozione consente di ridurre il peso del veicolo ma anche di rendere la produzione più semplice rispetto al passato.

Come annunciato nei giorni scorsi dai due costruttori, sono molti i produttori automobilistici che stanno bussando alla porta con una domanda per tale tecnologia che è sempre più in crescita. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle trattative che saranno avviate.