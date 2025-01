Pensare a strategie mirate al fine di rispondere alle esigenze degli utenti e del marcato è un obiettivo condiviso tra le tra diverse case automobilistiche. Case automobilistiche che da alcuni anni ormai hanno deciso di rivedere i piani per poter includere nella propria gamma di modelli anche modelli elettrificati con cui si mira a ridurre le emissioni di CO2. Naturalmente, le strategie dei costruttori non sono tutte le stesse e ciascuno ha deciso di intraprendere una strada più o meno differente. Nel caso della casa automobilistica francese Renault, la decisione è stata quella di puntare l’attenzione anche sulle vetture full-hybrid.

Nelle scorse ore, a rendere note quali sono le strategie e i progetti futuri del marchio francese è stato lo stesso CEO Fabrice Cambolive in occasione di una recente intervista. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati.

Renault punta sulle vetture full-hybrid

La casa automobilistica francese ha deciso di ottimizzare le proprie strategie puntando sulla produzione di determinate tipologie di veicoli. E’ il CEO Fabrice Cambolive, in un’intervista, a rendere note le intenzioni di Renault per il futuro. Intenzioni che confermano la volontà del marchio automobilistico di porre l’attenzione sui modelli full-hybrid.

Non a caso, dunque, le idee per il costruttore sembrano essere ormai chiare rispetto al passato. Come annunciato dal CEO, infatti, tre o quattro anni fa non era ovvio scegliere tra mild, full, ibrido plug-in o puro EV visto i modi per gestire la gamma di motori era diversa. L’attuale decisione è però quella di puntare sul full hybrid, perché è il modo più semplice per avere auto a basso consumo e per preparare i nostri clienti a passare ai veicoli elettrici.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte del costruttore francese Renault in merito ai prossimi modelli che giungeranno su strada.