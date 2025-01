WhatsApp è ormai una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. Ciò grazie alla sua versatilità e ai continui aggiornamenti. Quello che inizialmente era uno strumento per inviare semplici messaggi di testo ora si è evoluto in una piattaforma completa. Su cui è possibile inviare audio, video, immagini e molto altro ancora. Non tutti gli utenti però conoscono a fondo le funzionalità avanzate di questa applicazione. Una delle più utili poco conosciute riguarda la privacy. Essa consente infatti di navigare in incognito. Evitando così che altri possano vedere se si è online o se i messaggi sono stati letti.

WhatsApp: altre soluzioni per un utilizzo più discreto

Il trucco di WhatsApp per sfruttare al meglio questa opzione è molto semplice. Basta utilizzare la modalità aereo del proprio smartphone. Quando si attiva questa funzione, si disabilita la connessione a internet. Impedendo a WhatsApp di inviare aggiornamenti e notifiche. In pratica, è possibile aprire l’applicazione, leggere i messaggi, guardare foto e video. Fare assolutamente tutto ma senza che il destinatario sappia che si è visualizzato il contenuto. Una volta fatto, basta chiudere l’app e disattivare la modalità aereo.

Questa strategia si basa sul fatto che WhatsApp scarica automaticamente i messaggi e i contenuti multimediali non appena arrivano. Perciò è possibile visualizzarli anche senza una connessione attiva. Grazie a questa modalità, non solo si può consultare ciò che si riceve in modo discreto, ma anche evitare che gli altri vedano se si è “attivi” sull’app. Proteggendo così la propria privacy.

Oltre alla modalità aereo però, ci sono altre tecniche che permettono di usare WhatsApp in modo meno visibile. Una di queste è la funzione di ricerca interna. Quando si cerca il nome di un contatto nella barra di ricerca, l’ app mostra l’intera conversazione senza che sia necessario entrare direttamente nella chat. Questo evita di inviare la notifica di lettura al mittente, consentendo di leggere i messaggi senza farsi notare.

Altri trucchi

Per i più esperti, invece, esiste anche la possibilità di utilizzare un file manager per accedere alle cartelle interne di WhatsApp. Questa opzione permette di visualizzare contenuti anche dopo che sono stati cancellati dall’app. Tale soluzione però è più complessa e richiede una certa conoscenza tecnica.