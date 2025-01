Apple continua a sorprendere gli appassionati di tecnologia con il nuovo M4 Mac Mini Retro Edition. Si tratta di una versione esclusiva e nostalgica del celebre desktop ultra–compatto. Suddetta edizione speciale è stata realizzata in collaborazione con ColorWare. Si distingue per il suo design ispirato ai primi Macintosh, combinando prestazioni moderne con un’estetica che richiama gli anni Ottanta. La Retro Edition del M4 Mac Mini viene proposta in due varianti cromatiche.

La prima, Retro Beige, riprende fedelmente il classico beige dei primi Macintosh. Con una finitura leggermente testurizzata per un effetto ancora più autentico. La Jet Black, invece, è una variante più audace e raffinata con una finitura lucida. Quest’ultima richiama i dispositivi Apple di inizio anni 2000. Con l’aggiunta del logo multicolore storico. Tale dettaglio è utile per mantenere il richiamo vintage.

Apple: nuovi dettagli sui nuovi M4 Mac mini Retro Edition

Il logo multicolore è posizionata al centro della scocca superiore. Il case in alluminio lavorato a CNC offre una qualità costruttiva premium. Mentre sul retro del dispositivo è incisa la scritta “Retro” in caratteri vintage. Sotto la scocca, il M4 Mac Mini Retro Edition mantiene tutte le straordinarie caratteristiche del modello standard. Inoltre, sono disponibili diverse configurazioni. Con lo scopo di accontentare le esigenze di un pubblico sempre più variegato.

Il prezzo di partenza per tale versione esclusiva proposta da Apple è di 899 dollari. Con un sovrapprezzo di 300 dollari rispetto alla variante standard. Gli utenti possono, inoltre, optare per configurazioni avanzate con un costo aggiuntivo. ColorWare ha reso disponibile il M4 Mac Mini Retro Edition anche per il mercato internazionale, inclusa l’Italia. I tempi di spedizione che variano dalle due alle tre settimane. A tal proposito, gli utenti interessati all’acquisto devono tenere conto di eventuali oneri doganali. Quest’ultimi potrebbero subentrare per tutti coloro che ordinano al di fuori degli Stati Uniti.