TIM regola Vodafone e Iliad con 3 offerte Power: si parte da 6,99 euro

Diventa via via sempre più semplice per i gestori riuscire a portare dalla loro parte tanti nuovi utenti. È stato possibile vederlo con i provider virtuali che in poco sono diventati i più forti in assoluto, senza contare però che un gestore come TIM sarebbe tornato alla carica. L’azienda italiana ha fatto vedere le sue carte migliori sul tavolo, sfoderando delle offerte clamorose che fanno parte della celebre linea Power.

La nuova TIM Power Special offre 300 GB in 5G

L’offerta Power Special mette a disposizione 300 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, tutto al prezzo di 9,99€ al mese. Questa è la scelta ideale per chi cerca la massima velocità e un ampio pacchetto di dati. La copertura 5G di TIM garantisce una connessione stabile e performante nelle aree servite.

Con la TIM Power Iron ecco150 GB in 4G

Power Iron rappresenta un’opzione più economica, offrendo 150 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, al costo di soli 6,99€ al mese. Pur non includendo la velocità del 5G, è perfetta per chi utilizza internet per attività quotidiane come social network, streaming e navigazione.

Ecco anche la Power Supreme Easy con 200 GB in 4G

Per chi cerca un compromesso tra prezzo e quantità di dati, Power Supreme Easy offre 200 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 7,99€ al mese. È una soluzione equilibrata che soddisfa le esigenze di chi vuole più giga senza spendere troppo.

Primo mese gratuito

Un ulteriore vantaggio di queste promozioni è che il primo mese è gratuito in tutti i casi, permettendo di testare l’offerta senza impegni immediati. Le attivazioni possono essere effettuate online o nei negozi TIM aderenti.

Queste offerte rappresentano un’opportunità interessante per chi desidera risparmiare, senza rinunciare a minuti, SMS e tanti giga. Come sempre, si consiglia di verificare la copertura nella propria zona per sfruttare al meglio il servizio scelto.