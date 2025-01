L’azienda giapponese Suzuki presenta dopo tanta attesa il suo scooter elettrico. Un passo avanti importante che rappresenta senza dubbio la volontà del marchio di contribuire alla diffusione di una mobilità sempre più sostenibile. Una presentazione avvenuta, non a caso, proprio durante l’importante evento del Bharat Mobility Global Expo 2025, tenutosi a Nuova Delhi.

Un palcoscenico che attira sempre tantissimi appassionati non poteva non essere la scelta migliore per poter presentare al mondo intero lo scooter Suzuki e-Address. Il nuovo mezzo sarà venuto inizialmente solamente sul mercato indiano e della produzione se ne occuperà Suzuki Motorcycle India Private Limited. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli e le caratteristiche del veicolo.

Suzuki svela il suo scooter e-Address

Le novità dal mondo delle due e quattro ruote non terminano mai. I costruttori, infatti, continuano a lavorare al fine di proporre sempre più soluzioni innovative che possano dunque conquistare gli utenti. Nel caso dell’azienda giapponese, la presentazione dello scooter Suzuki e-Address non fa altro che attirare l’attenzione di tutti.

Il palcoscenico del Bharat Mobility Global Expo 2025, svoltosi dal 17 al 22 gennaio a Nuova Delhi, è stata la scelta ideale del marchio per poter svelare a tutti un modello eccellente come il Suzuki e-Address. Non a caso, parliamo di uno scooter a zero emissioni che si contraddistingue grazie ad un alcuni dettagli interessanti.

Tra i pochi dettagli diffusi da Suzuki, lo scooter dispone di fari ed indicatori di direzione a LED e di vano sottosella con una capacità pari a 17 litri. Inoltre, la dotazione di serie mette a disposizione un sistema keyless e un display a colori dedicato alla strumentazione con connettività per smartphone. Per il momento il costruttore non ha rilasciato informazioni in merito al motore e alle prestazioni. Quel che sappiamo è che una batteria con celle LFP si occuperà di alimentare il mezzo.

Non dimentichiamo che ci troviamo davanti al primo di una serie di modelli elettrici che il costruttore giapponese prevede di lanciare entro il 2030.