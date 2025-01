Fino ad ora abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima numerose feature del prossimo smartphone “economico” di casa Apple. Ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4, protagonista indiscusso dei rumors e dei leaks degli ultimi mesi. Tuttavia, sembra che ancora non basti, dato che ogni giorno spuntano in rete nuove succulente informazioni. In particolare, il noto leaker del settore Majin Bu ha pubblicato sul proprio profilo social una nuova foto di questo smartphone, affianco questa volta ad altri dispositivi del colosso americano Apple. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

iPhone SE 4, un noto leaker posta una nuova foto con altri device di Apple

Nel corso delle ultime ore è emersa in rete una nuova foto dal vivo ritraente uno dei prossimi smartphone del noto produttore tech Apple. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il prossimo iPhone SE 4. A pubblicare questa nuova foto è stato un leaker piuttosto noto del settore, ovvero Majin Bu, tramite un post sulla propria pagina del social network X.

iPhone SE 4, 12 Mini, 14 and 14 Pro in comparison pic.twitter.com/FmXZQO9cpp — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 29, 2025

A differenza di quanto successo in passato, questa volta lo smartphone è stato ripreso affianco ad altri dispositivi dell’azienda. Tra questi, dalla foto è possibile scorgere iPhone 14, iPhone 12 Mini e un altro device che sembra essere presumibilmente iPhone 16 Pro Max. La foto dal vivo appena pubblicata in rete non fa in primis che confermarci un dettaglio che era già emerso qualche giorno fa da un’altra foto riguardo al comparto fotografico.

Anche la nuova foto va dunque a confermare la presenza sul prossimo iPhone SE 4 di un singolo sensore fotografico posteriore. Dal punto di vista dimensionale, invece, sembra che il nuovo device avrà delle dimensioni simili a quelle di iPhone 14. Le somiglianze con questo modello dovrebbero poi riguardare anche la parte frontale. I rumors emersi nelle scorse settimane hanno infatti lasciato intendere che troveremo ancora la notch bar utilizzata da Apple fino a qualche anno fa. L’azienda dovrà infatti necessariamente distinguere questo nuovo smartphone “economico” dagli altri suoi nuovi dispositivi che vantano ovviamente delle specifiche migliori, tra cui la presenza della Dynamic Island.