Suzuki ha debuttato al CES 2025. L’azienda giapponese punta a dimostrare come soluzioni di piccole dimensioni possano generare un impatto significativo nella società. Affrontando sfide globali come la sostenibilità ambientale e la mobilità urbana. Tra le innovazioni presentate spicca il Suzuki Super Carry. Un minivan compatto nato nel 1961 e ora riproposto in una versione aggiornata. Il nuovo modello offre una cabina spaziosa. Insieme ad una piattaforma di carico ottimizzata per la sicurezza. Il veicolo si propone come soluzione versatile per il trasporto urbano e commerciale, con un design studiato per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza logistica.

Suzuki presenta le sue recenti novità

Altro elemento di rilievo è la piattaforma multiuso e-Mobility. Quest’ultima integra tecnologie avanzate come la guida autonoma e l’intelligenza artificiale. In collaborazione con LOMBY Inc., Suzuki espone il robot per la consegna automatica LM-A, progettato per ottimizzare le consegne urbane. Everblue Technologies INC. presenta il drone V3. Quest’ultimo è utile per la rimozione automatica della neve. Un’opzione innovativa per affrontare condizioni climatiche difficili.

Suzuki amplia la sua offerta tecnologica grazie alla partnership con Applied Electric Vehicles, introducendo il Blanc Robot. Suddetto veicolo elettrico autonomo, delle dimensioni di un’auto compatta, è pensato per migliorare la logistica industriale. Garantendo al contempo elevati standard di sicurezza. La semplicità e l’affidabilità di tale mezzo ne fanno una proposta concreta per il futuro del lavoro.

Completa l’esposizione il sistema di trasporto urbano di Glydways. Quest’ultimo propone veicoli autonomi di piccole dimensioni operanti su corsie dedicate. Tale soluzione mira a ridurre i costi infrastrutturali e a offrire un accesso più equo alla mobilità sostenibile. Risultando ideale per aree urbane densamente popolate e paesi emergenti in rapido sviluppo. La presenza di Suzuki al CES 2025 testimonia la volontà dell’azienda di evolversi in una “Lifestyle Infrastructure Company“. Capace di plasmare un futuro per le vetture che sia più sostenibile e accessibile.