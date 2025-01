Iliad, gennaio 2025 termina con 3 offerte fino a 250 GB in 5G con regalo

Tutti i gestori mobili hanno dalla loro parte tante offerte interessanti e questa volta non si può che mettere al primo posto Iliad. L’azienda dimostra di saper fare benissimo il suo dovere, proponendo per gli utenti soluzioni straordinarie che vantano tutti i contenuti al loro interno. Sono tre le offerte che Iliad rende disponibili sul sito ufficiale, tutte interessanti e due delle quali con la fibra ottica in sconto nel momento in cui la si volesse aggiungere.

In questo momento i riflettori sono puntati sul ritorno della famosissima Giga 180, anche questa con il 5G incluso nel prezzo.

La Giga 180 di Iliad è tornata: il prezzo è un assist per tutti

L’offerta Giga 180 prevede 180 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, al costo di 9,99€ al mese. Questa promozione è disponibile sia per i nuovi utenti che per i già clienti Iliad. Tuttavia, i già clienti possono scegliere questa offerta solo se attualmente hanno un piano che costa meno di 9,99€.

Scegliere la Giga 120 di Iliad è una furbata: costa poco e offre tutto

Per chi non ha bisogno del 5G, l’offerta Giga 120 include 120 GB in 4G, minuti e SMS illimitati, al prezzo di 7,99€ al mese. È una soluzione ideale per chi vuole risparmiare mantenendo comunque un ampio pacchetto di dati.

Con la Giga 250 avere il massimo da parte di Iliad

Non ci sono dubbi sul fatto che l’offerta migliore sia proprio questa, la tanto amata Giga 250 di Iliad. Questa soluzione, oltre ad offrire ai soliti minuti e messaggi senza limiti verso tutti, garantisce anche 250 giga al mese con il 5G attivo gratis. Il prezzo è di 11,99 € mensili per sempre.

Le offerte possono essere attivate online sul sito ufficiale di Iliad o presso i distributori automatici Simbox. Con Iliad, la trasparenza e la semplicità restano al centro dell’esperienza, garantendo tariffe chiare e vantaggi esclusivi.