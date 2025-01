Con la seconda edizione del VivaTech Confidence Barometer, una indagine internazionale sugli executives del settore Tech, condotta da OpinionWay per VivaTech, è emerso come i progressi tecnologici vengano considerati strategici e sedi di investimenti prioritari per i senior executives. Gli americani si ritengono più competitivi degli europei, con in prima linea Francia e Regno Unito, mentre in fondo alla fila Italia e Spagna.

Intelligenza artificiale e nuove tecnologie

Il 100% degli executives sostiene che una tecnologia di nuova concezione possa generare benefici tangibili per l’azienda, con aumento di produttività (62%) e riduzione dei costi operativi (48%). Il 91% di loro vuole aumentare gli investimenti su tecnologie già conosciute, mentre l’85%, nei prossimi 12 mesi, intende aumentare gli investimenti per quanto riguarda l’IA. Ritenuta la più probabile per generare un maggiore impatto sul business delle aziende (65%), contro il 41% della cybersecurity o il 39% del cloud computing.

Cosa cambia tra i paesi

La tecnologia è fondamentale per rafforzare la competitività internazionale (per l’81% degli executives), per quanto riguarda Stati Uniti e Regno Unito, il 92% e l’81% dei CEO ritengono il proprio paese all’avanguardia, scendendo poi al 76% di Francia e Germania, 74% di Canada, 70% di Spagna e solo 64% in Italia.

I fattori che possono favorire alla competitività tecnologia sono dipendenti altamente qualificati (45%), investimenti continui in ricerca e sviluppo (44%), a cui segue una forte reputazione e riconoscimento (43%). Le adozioni tecnologie nel paese sono inoltre avanzate secondo i leader di Stati Uniti e Regno Unito (87% e 82%), ma scendono notevolmente le considerazioni in Italia, con il solo 44% convinto di ciò tra i CEO del nostro paese (la Francia si ferma al 71%, sebbene comunque sia cresciuta di 10 punti rispetto al 2024).

I motivi per cui le aziende faticano maggiormente sulle nuove tecnologie, è legato alla difficoltà di trovare talenti qualificati (41%) e la resistenza al cambiamento (39%).

Fake news, privacy e ambiente

Le preoccupazioni maggiormente diffuse tra i dirigenti sono legate alla diffusione delle fake news, con il 77% dei dirigenti impensierito dalle stesse, ciò è sentito all’83% negli USA, al 90% in Spagna, per scendere al 59% in Germania ed il 67% in Italia. Le nuove tecnologie portano con sé anche un impatto ambientale, con il 70% degli executives con preoccupazioni in merito, in forte crescita negli Stati uniti (dal 57% al 74% in un solo anno).

In tutto ciò, la tecnologia può essere lo strumento ideale per superare sfide sociali, come il miglioramento del sistema educativo (45%), oppure il contrasto con la disinformazione (42%). La Germania è più orientata il primo punto, con il 60% degli intervistati focalizzati sullo stesso, al contrario Regno Unito e Spagna pensano di utilizzarla maggiormente per superare la disinformazione (52%). Tutti sono ad ogni modo uniti dalla convinzione (81%), che l’intero ecosistema tecnologico sia in grado di promuovere diversità ed inclusione.