Se hai un OnePlus 12R, c’è una novità che potrebbe tornarti davvero utile. Con l’aggiornamento a OxygenOS 15.0.0.500 arriva finalmente il supporto a BeaconLink, un’app che permette di effettuare chiamate anche senza connessione internet o rete cellulare. Funziona tra dispositivi compatibili e solo se si trovano nel raggio di circa 500 metri, ma può fare la differenza in situazioni in cui il segnale è assente o le linee sono intasate.

Cosa cambia con OxygenOS 15.0.0.500 su OnePlus 12R

Immagina di essere in montagna senza campo o a un concerto con migliaia di persone che saturano la rete: con questa tecnologia puoi comunque contattare chi è vicino a te. Certo, al momento è ancora limitata e funziona solo tra dispositivi che supportano BeaconLink, ma è un primo passo interessante. OnePlus ha già dichiarato di voler ampliare il numero di telefoni compatibili e migliorare la portata del segnale, quindi potrebbe diventare ancora più utile in futuro.

Ma non è l’unica novità di questo aggiornamento. Con questa versione del software arriva anche Touch to Share, una funzione già vista su alcuni telefoni OPPO. In pratica, permette di scambiare file tra dispositivi OnePlus e iPhone in modo rapido, un po’ come AirDrop. Se hai sempre invidiato la facilità con cui gli utenti Apple si scambiano foto e documenti, ora puoi farlo anche tu senza troppi passaggi complicati.

Oltre alle nuove funzioni, l’aggiornamento include anche le patch di sicurezza Android di gennaio 2025, che migliorano la protezione del sistema. Un dettaglio che magari non si nota subito, ma che è sempre importante per garantire la sicurezza dei dati personali.

Il rilascio di OxygenOS 15.0.0.500 avverrà in modo graduale, quindi non tutti riceveranno l’aggiornamento nello stesso momento. OnePlus ha scelto di distribuirlo a scaglioni, partendo da un numero ristretto di utenti per poi ampliarlo progressivamente. Se non lo hai ancora ricevuto, basta avere un po’ di pazienza: arriverà presto anche sul tuo dispositivo.