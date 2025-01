Il mondo della tecnologia è in fermento per l’imminente arrivo dell’OPPO Find N5. Uno smartphone destinato a rivoluzionare il mercato dei telefoni pieghevoli. Nuove immagini trapelate hanno mostrato dettagli inediti del dispositivo, che punta a diventare il più sottile mai realizzato. Si prevede infatti uno spessore inferiore a 10mm da chiuso e appena 4mm da aperto, superando tutti i competitor attualmente sul mercato. Le dimensioni estremamente ridotte rendono questo modello più sottile della metà di un iPhone. Ponendolo come nuovo punto di riferimento per l’industria moderna.

OPPO Find N5: una sfida ai limiti del design tecnologico

Le foto circolate online rivelano un design raffinato. Il telefono presenta infatti lati piatti, bordi arrotondati e un tasto di accensione con scanner per impronte digitali integrato. Il dispositivo include poi altoparlanti stereo e una porta USB Type-C, confermando l’attenzione di OPPO ai dettagli.

Anche se le dimensioni precise non sono state ufficializzate, le indiscrezioni suggeriscono che il nuovo Find N5 sarà più sottile del suo principale rivale, HONOR Magic V3. Il quale misura 9,2mm da chiuso e 4,35mm da aperto. Questa innovazione rappresenta un progresso importanti per il settore dei pieghevoli.

Ciò che rende unico l’OPPO Find N5 non è solo la sua sottigliezza, ma anche l’equilibrio tra praticità e estetica. Pur mantenendo le dimensioni ridotte, il telefono si avvicina allo spessore di uno smartphone non pieghevole. Un risultato straordinario che sottolinea l’ingegneria avanzata del marchio. Anche la fotocamera, anche se sporgente, appare decisamente meno ingombrante rispetto a quella del modello precedente, ovvero l’ OPPOFindN3.

Il lancio ufficiale è previsto per febbraio in Cina, come confermato da Pete Lau, CEO dell’ azienda. Insomma questo dispositivo ridefinirà completamente gli standard del design, ma rappresenterà anche una nuova sfida per i principali produttori di smartphone. Detto ciò, non ci resta che attendere e verificare, a tutti gli effetti, la reazione del pubblico di fronte a questo imminente debutto.