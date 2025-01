Qualche giorno fa, il produttore tech Nothing ha confermato l’arrivo ufficiale della nuova serie Nothing Phone 3a e ha confermato che sarà annunciata sul mercato durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 4 marzo 2025. In rete sono già circolate da tempo le prime indiscrezioni, ma a quanto pare non basta. Nel corso delle ultime ore è infatti stata pubblicata in rete una nuova foto dal vivo del modello base di questa serie che ci ha confermato un dettaglio inedito per il marchio. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nothing Phone 3a, nuova foto dal vivo conferma un inedito dettaglio

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata in rete una nuova foto dal vivo di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Nothing. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima serie che arriverà sul mercato con il nome di Nothing Phone 3a. Ad essere raffigurato nella foto in questione, in particolare, è il modello base della serie.

Nothing Phone 3a Camera arrangements leaked? pic.twitter.com/g228fK1qly — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) January 29, 2025

Dalla foto è possibile notare che lo smartphone è racchiuso in una cover nera piuttosto ingombrante. Ovviamente il dettaglio più interessante che emerge da questa foto è un altro. Sul retro, infatti, è possibile intravedere la presenza di ben tre sensori fotografici. Si tratterebbe di una novità per il marchio, dato che nessun altro device dell’azienda ha avuto finora un triplo modulo fotografico.

La foto ci ha rivelato solo questo dettaglio inedito. Nel corso delle scorse settimane erano però emerse già ulteriori indiscrezioni di rilievo. Tra queste, ricordiamo che il prossimo Nothing Phone 3a avrà sul fronte un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.8 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, sappiamo che a bordo ci sarà uno dei processori a marchio Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7s Gen 3.