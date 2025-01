Il mondo dei tablet con sistema operativo Android sta vivendo una seconda giovinezza, grazie al supporto delle principali realtà del settore, il periodo buio sembra essere superato, con la possibilità in questo periodo di accedere ad una selezione di prodotti di alto livello, disponibili a prezzi complessivamente interessanti. Tra i modelli più in voga troviamo sicuramente Honor MagicPad 2, che potete acquistare su Amazon con coupon in regalo per abbassare il prezzo di vendita finale.

Il modello presenta un processore di tutto rispetto, un top di gamma a tutto tondo, parliamo appunto del Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, con una configurazione di base che prevede 12GB di RAM, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, a cui si aggiungono 256GB di memoria interna. Il display è da 12,3 pollici, è un bellissimo OLED che può raggiungere una risoluzione molto elevata, e soprattutto presenta refresh rate di 144 Hz, il che gli garantisce una fluidità superiore al normale.

Honor MagicPad 2: la promozione disponibile su Amazon

Arriva la nuova promozione su Amazon con un prezzo assolutamente favorevole per tutti i cconsumatori, proprio in questi giorni l’Honor MagicPad 2 non costerà più 599 euro come previsto di listino, ma nemmeno 499,90 euro, come testimonia la promozione che potete trovare direttamente nella pagina. Entra in gioco il coupon che gli utenti possono decidere di attivare, e devono farlo manualmente, non è automatico, del valore di 30 euro, cosicché la spesa finale da sostenere scenda a relativamente soli 469 euro. Eccovi il link dove acquistarlo.

Sulla superficie del prodotto si possono trovare ben 8 altoparlanti di ottima qualità generale, che offrono un audio surround perfetto per la maggior parte degli utilizzi, supportato il tutto da una batteria da 10’050 mAh, che risulta essere decisamente capiente.