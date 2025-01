Ferrari F40 ad alte prestazioni: la modifica che trasforma l'icona

La Ferrari F40 è considerata una delle supercar più affascinanti e pure di sempre, l’ultima creazione sotto l’occhio attento di Enzo Ferrari. Tuttavia, la sua guida è famosa per essere impegnativa. L’assenza di elettronica, la risposta brusca del turbo e una dinamica complessa la rendono difficile da domare, soprattutto per i piloti meno esperti. Con il nuovo pacchetto Alte Prestazioni di Officine Fioravanti, l’auto acquisisce un carattere più accessibile e sicuro. Ma come si fa a migliorare una leggenda senza snaturarla? L’azienda torinese ha trovato la soluzione sviluppando aggiornamenti che, pur mantenendo il fascino originario, rendono la F40 più gestibile su strada. Le nuove sospensioni Öhlins TTX 36 della Ferrari, dotate di regolazione a quattro vie, migliorano poi la maneggevolezza. Non basta però amplificare solo l’handling. Anche l’impianto frenante è stato potenziato con dischi carboceramici e pinze Brembo, aumentando l’affidabilità in frenata.

Ancor più sicurezza e prestazioni eccellenti per la Ferrari F40

Chi ha mai detto che migliorare la sicurezza significhi ridurre il divertimento? Grazie alla servoassistenza idraulica della nuova scatola sterzo, la guida è più precisa e meno affaticante. Il nuovo sistema ABS della Ferrari, inoltre, perfezionato con un sensore aggiornato, fornisce maggiore stabilità in frenata. E se a ciò si aggiungono i cerchi in lega monodado da 18″ e 19″, progettati per ospitare pneumatici Michelin Cup 2 o Pirelli P Zero, il risultato è una tenuta di strada eccezionale.

La domanda ora è: si può modernizzare una supercar Ferrari senza perdere la sua anima? Officine Fioravanti dimostra che la risposta è sì. Il pacchetto Alte Prestazioni non solo preserva l’essenza della Ferrari F40, ma la rende fruibile per un pubblico più ampio. Utilizzarla regolarmente, infatti, diventa un piacere senza i rischi che solitamente accompagnano queste auto da collezione. Con questo progetto, la Ferrari F40 si riconferma come un’icona senza tempo, migliorata in sicurezza e guidabilità, senza rinunciare alle prestazioni che l’hanno resa leggenda.