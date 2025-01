Google continua a perfezionare la sua app Messaggi, introducendo aggiornamenti mirati a migliorare l’esperienza d’uso. Dopo aver modificato il campo di immissione del testo a dicembre, ora l’attenzione si sposta sulle ricevute di lettura RCS. L’ultima novità riguarda il design delle spunte di conferma. Esse infatti ad oggi risultano essere più visibili rispetto alla versione precedente.

Google Messaggi: un restyling discreto ma efficace

Il cambiamento potrebbe sembrare minimo. Ma osservando le immagini che confrontano il vecchio e il nuovo stile, la differenza è evidente. Prima le spunte erano bianche e si trovavano all’interno di un cerchio il cui colore si avvicinava a quello della bolla del messaggio. Con il nuovo aggiornamento, invece, le spunte assumono il colore della bolla stessa, mentre il cerchio che le racchiude diventa bianco. Questo semplice ritocco rende la lettura dello stato del messaggio più immediata, evitando possibili confusioni.

Google non ha rivoluzionato l’app, ma ha introdotto un miglioramento funzionale che rende l’informazione più chiara e leggibile. Anche se il cambiamento riguarda solo un dettaglio grafico, ha un impatto pratico importante. Soprattutto per chi è abituato ad utilizzare spesso Google Messaggi.

L’update è in fase di rilascio lato server e sarà distribuito gradualmente a tutti gli utenti nelle prossime settimane. Ciò significa che non sarà necessario scaricare alcun aggiornamento manuale. Infatti, la nuova grafica delle ricevute di lettura comparirà automaticamente all’interno dell’app non appena il lancio sarà completato.

Come detto, anche se si tratta di una modifica discreta, dimostra l’impegno costante di Google nel migliorare i propri servizi sempre di più. L’azienda quindi sembra puntare su un approccio basato sull’usabilità. Preferendo affinare piccoli dettagli piuttosto che introdurre cambiamenti troppo drastici. Quest’ultimi infatti potrebbero rischiare di essere troppo in invasivi e creare disagi per la fase di adattamento. A piccoli passi, ma con costanza, sembra essere la strategia migliore da applicare.