Dopo un lunghissimo periodo di silenzio, parliamo infatti di oltre un anno e mezzo dal lancio di Nothing Phone 2, datato luglio 2023, al quale si aggiunge un lungo periodo in cui l’azienda si è concentrata molto sulla fascia media del mondo degli smartphone, il brand è finalmente pronto a svelare un nuovo dispositivo in arrivo quest’anno, stiamo parlando come potete intuire da voi di Nothing Phone 3, l’annuncio ufficiale è arrivato tramite un post sul profilo X dell’azienda omonima che ci dà appuntamento a martedì 4 marzo alle ore 11:00 italiane, in quel momento infatti assisteremo alla presentazione ufficiale dello smartphone, data che non a caso rientra nei giorni del Mobile World Congress 2025 di Barcellona, il quale avrà luogo dal 3 marzo fino al 6 marzo

Un breve teaser

Sul profilo ufficiale X dell’azienda è presente ovviamente un piccolo teaser trailer che mostra qualche piccolo dettaglio del telefono, nello specifico il breve video sembra concentrarsi sul modulo fotografico fregiato dalla presenza dei distintivi LED Glyph, proprio la disposizione di questi ultimi ci permette di intuire che questa volta le fotocamere dovrebbero essere tre come previsto dalle voci di corridoio pervenute in passato, il telefono in questione dovrebbe guadagnare dunque un teleobiettivo, come se non bastasse a suggerircelo e anche lo slogan adottato per accompagnare la clip che cita per l’appunto Power in Perspective.

Ovviamente non dobbiamo dimenticare che il dispositivo in questione potrebbe arrivare anche in qualche variante in più e non soltanto in quella standard, come visto in passato potrebbe arrivare una variante pro insieme ad una variante plus con display da 6,7 pollici laddove invece la variante base dovrebbe offrire una diagonale inferiore da forze 6,1 pollici, Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale dunque queste informazioni potrebbero anche rivelarsi non corrette, la cosa migliore da fare è aspettare il 4 marzo per poter verificare le caratteristiche tecniche del o dei dispositivi e per poter anche mettere le mani sul prezzo di vendita ufficiale sul mercato internazionale.