Secondo recenti indiscrezioni sembra che il 2025 segnerà l’arrivo di una grande novità nel catalogo di Apple. Si tratterebbe di un nuovo HomePod con display da 7 pollici. La previsione non solo suscita grande interesse tra gli appassionati di tecnologia. Se dovesse essere confermato, il nuovo dispositivo, potrebbe segnare un momento cruciale per Apple. Tale nuovo HomePod rappresenterebbe, infatti, un passo importante per l’azienda. Il cui obiettivo è consolidare la sua posizione nel settore della smart home.

Apple: dettagli relativi al nuovo possibile HomePod

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman il dispositivo è simile ad un iPad, più piccolo e più economico. Il nuovo HomePod sembra essere molto più versatile. Il dispositivo, infatti, non sarà solo “da tavolo”. Sarà progettato anche per essere montato a parete. Offrendo maggiore flessibilità nell’integrazione all’interno di diversi ambienti della casa.

Il suo compito è di svolgere diverse funzioni avanzate. Tra cui il controllo degli elettrodomestici e la gestione di varie attività domestiche. Inoltre, permetterà di effettuare videochiamate tramite FaceTime. Il dispositivo sarà dotato di una telecamera integrata. Quest’ultima gli permetterà di svolgere anche funzioni legate alla sicurezza. Come il monitoraggio degli ambienti tramite riconoscimento video.

A livello software, si prevede che il nuovo HomePod utilizzi un sistema operativo innovativo, denominato “homeOS“. Tale sistema sarà incentrato sulla semplicità e l’interazione tramite widget. Inoltre, la sua interfaccia utente che si affiderà all’intelligenza artificiale di Apple. Al fine di facilitare la gestione delle varie funzioni.

Oltre alle parole di Gurman, la possibilità di un nuovo HomePod si fa sempre più concreta. Sono diverse, infatti, le fonti che sembrano confermare la stessa direzione. L’unico dubbio che rimane riguarda il tipo di pannello scelto per il display. Inizialmente si parlava di un OLED, ma le voci più recenti suggeriscono che si tratterà di un display LCD. Non resta che attendere comunicazioni ufficiale di Apple per conoscere quale sarà il futuro delle smart home secondo Cupertino.