Alfa Romeo cambia rotta: più motori per riconquistare gli USA

Alfa Romeo cambia le proprie strategie negli USA, cercando di adattarsi al mercato. La casa abbandona l’idea di passare completamente all’elettrico entro il 2027. Dopo anni difficili e un calo delle vendite, il brand appartenente al gruppo Stellantis non punta più solo sul full electric. Alfa Romeo ha infatti scelto di ampliare la gamma di motorizzazioni. Perché tale decisione? Gli Stati Uniti, gli acquirenti, non sono pronti ad una transizione tanto radicale, hanno bisogno di poter scegliere.

L’Alfa Romeo Tonale, l’ultimo SUV compatto del brand, verrà fra poco offerta negli USA anche con motore a benzina. Non ci sarà dunque solo la versione plug-in hybrid. C’è troppo tradizionalismo per lasciare indietro i motori a combustione, purtroppo per la sostenibilità. Proporre una versione a benzina a circa 399 dollari di leasing mensile potrebbe poi essere la chiave per riconquistare la fiducia degli automobilisti americani.

Un mercato in evoluzione e nuove opportunità per l’Alfa Romeo?

Il mercato statunitense è complesso e variegato. Anche con la spinta verso l’elettrico, molti consumatori non sono ancora pronti a dire addio ai motori tradizionali. Perché Alfa Romeo dovrebbe restare indietro? Offrire diverse opzioni di motorizzazione permette al brand di rispondere meglio a queste esigenze. La strategia di Stellantis punta su una flessibilità che coinvolge non solo Alfa Romeo, ma anche altri marchi del gruppo. Con un mercato automobilistico in continuo cambiamento, è fondamentale adattarsi rapidamente. È quindi la scelta giusta quella di puntare su un’offerta che va oltre l’elettrico. Stellantis sembra intenzionata a rispondere alle sfide con nuove soluzioni di powertrain e con l’ampliamento dell’offerta su modelli chiave come la Pacifica di Chrysler o l’aggiornamento del Ram 1500.

Riuscirà questa strategia a far tornare Alfa Romeo competitiva in un mercato così complesso ed ormai quasi saturo di brand? I numeri delle vendite, in calo da quattro anni consecutivi, sembrano confermare la necessità di un cambio di rotta. Solo il tempo dirà se questa mossa darà i frutti sperati. L’ottimismo dei vertici e la maggiore autonomia concessa ai dirigenti americani fanno ad ora ben sperare intanto per il futuro del marchio.