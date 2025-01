Con Vodafone, navigare in casa senza limiti è ora possibile a un prezzo competitivo di 25,90€ al mese. L’offerta comprende una connessione internet veloce fino a 2.5 Gigabit/s, che varia in base alla copertura disponibile al tuo indirizzo. L’attivazione del servizio comporta un costo iniziale che, se attivato online, è scontato a 19,95€ invece di 39,90€. Oltre a questo, viene previsto un costo di attivazione rateizzato di 5€ al mese per 24 mesi, che continuerà a essere addebitato anche dopo il termine del periodo, a meno che tu non decida di recedere anticipatamente, in quel caso dovrai saldare le rate residue.

Naviga senza limiti con Vodafone

Il modem Wi-Fi incluso nell’offerta è ottimizzato per garantire una navigazione stabile e fluida, grazie anche alla tecnologia Wi-Fi 6. Se si verificano interruzioni momentanee della rete, l’app ‘Vodafone Sempre Connessi’ si attiva automaticamente, utilizzando la rete mobile di una SIM Vodafone, per mantenere la connessione attiva senza interruzioni. Inoltre, se l’offerta viene attivata online, le chiamate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali sono illimitate.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. Non sono incluse chiamate internazionali o verso numerazioni speciali (come i numeri 199 o 899), e il costo di disattivazione potrebbe essere applicato in caso di recesso anticipato o passaggio a un altro operatore, con una tariffa che dipende dalla tecnologia di rete disponibile nel tuo indirizzo. Se decidi di interrompere il servizio prima dei 24 mesi, le rate residue per il costo di attivazione continuano a essere addebitate.

L’offerta è pensata per garantire una connessione solida e rapida in ogni momento, grazie a un modem potente e a una copertura che dipende dalla zona in cui ti trovi. La velocità di navigazione può variare a seconda delle condizioni di rete e della congestione, ma il servizio è progettato per offrire prestazioni elevate per chi ha bisogno di una connessione affidabile.