L’Europa continua il suo impegno nella lotta contro il cambiamento climatico. Sono emersi, infatti, risultati tangibili nel percorso di decarbonizzazione. A tal proposito, l’Unione Europea sta dimostrando che una transizione energetica ambiziosa e pianificata può tradursi in progressi concreti. Ciò trasformando il mix energetico. Riducendo anche l’impatto ambientale del continente. Uno dei risultati più importanti è stato il sorpasso delle energie rinnovabili, in particolare quella solare. Ciò rispetto al carbone per la produzione elettrica.

Nuove evoluzioni per le energie rinnovabili

La quota del fotovoltaico ha raggiunto l’11%. Superando il carbone, che è sceso al 10%. Tale traguardo non rappresenta solo una vittoria simbolica. Dimostra anche il potenziale delle fonti rinnovabili come alternativa. Anche l’energia eolica, con il 17% della produzione, ricopre un ruolo importante. Quest’ultima insieme all’energia solare hanno contribuito al 29% della produzione elettrica europea. Segnando un passo importante verso un futuro a basse emissioni.

Allo stesso tempo, è stata registrata un’importante diminuzione dell’uso di carbone e gas. La generazione di energia da carbone è scesa del 16% rispetto al 2023. Mentre quella da gas ha subito una riduzione del 6%. Paesi come Germania e Polonia, tradizionalmente dipendenti dal carbone, hanno registrato cali rispettivi del 17% e 8%. Anche Italia, Spagna e Paesi Bassi hanno ridotto l’uso del gas. Sottolineando un trend comune in tutta l’UE.

Tali successi sono stati possibili grazie ai diversi investimenti nelle rinnovabili. Nel 2024, la capacità fotovoltaica è cresciuta di 66 GW, nonostante condizioni climatiche non sempre favorevoli. Le politiche europee, incentivi e normative hanno giocato un ruolo centrale. Allo stesso tempo, altre fonti rinnovabili, come l’idroelettrico e le bioenergie, hanno consolidato il loro contributo. Portando la quota complessiva di energia pulita al 47%. Il percorso verso la piena decarbonizzazione è ancora lungo. In Europa sono stati riscontrati importanti progressi. Allo stesso tempo, a livello globale, i combustibili fossili continuano a soddisfare gran parte della domanda energetica. Evidenziando l’importanza di un’azione coordinata su scala mondiale.