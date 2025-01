Oppo Reno12 Pro è lo smartphone di fascia media che fa sognare i consumatori con la sua capacità di mettere a disposizione ottime specifiche generali, senza mai spingere il consumatore verso una spesa particolarmente elevata, oltretutto condito con una interfaccia grafica davvero unica nel suo genere.

Il dispositivo presenta un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2412 pixel, oltretutto con densità di 394 ppi, appoggiandosi su un AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz ed oltre 16 milioni di colori (protezione Gorilla Glass Victus 2). Il processore è un MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere anche i 2,5GHz, che viene affiancato dalla presenza della GPU Mali-G615 MC2, con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibile, mentre la RAM può aggiungere altre 12GB virtuali).

Oppo Reno12 Pro: ecco il prezzo migliore su Amazon

Nuova promozione su Amazon per riuscire ad acquistare un Oppo Reno12 Pro, infatti in questi giorni gli utenti che sceglieranno di mettere le mani sulla versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, si ritroveranno a spendere solamente 439,90 euro per il suo acquisto definitivo. Premete qui per l’acquisto.

Nella parte posteriore si può trovare un comparto fotografico che potremmo davvero definire di tutto rispetto, composto precisamente da tre sensori: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 8 megapixel, ed oltretutto un teleobiettivo 2X da 50 megapixel, che permette in questo modo di realizzare scatti a distanza elevata con la massima qualità generale. Frontalmente, invece, il sensore è da 50 megapixel, il che vi permette di realizzare selfie o vlog di qualità, senza perdite di dettaglio o di nitidezza generali. Il prodotto è inoltre corredato da una batteria da 5000mAh, più che sufficiente per utilizzarlo anche per lunghe settimane, prima di poter effettivamente ricorrere alla ricarica.