Volkswagen sta accelerando il suo impegno per una mobilità più sostenibile, puntando con decisione sulle energie rinnovabili. L’idea è chiara: non basta produrre auto elettriche a zero emissioni, bisogna anche garantire che l’energia usata per ricaricarle provenga da fonti pulite. Dal 2021, il gruppo ha avviato 26 progetti in nove Paesi europei, investendo in parchi eolici e solari per alimentare la rete elettrica con energia green. Il risultato? Circa 3 TWh di energia pulita generata, abbastanza per soddisfare il fabbisogno di 800.000 famiglie.

Volkswagen rivoluziona l’elettrico

Uno degli obiettivi principali è aiutare i clienti a ricaricare le proprie auto elettriche nel modo più ecologico possibile. Un veicolo ID., se alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, può ridurre la sua impronta di carbonio fino al 50% rispetto a un’auto diesel. Per Volkswagen, questa è la strada giusta per una vera decarbonizzazione della mobilità. L’azienda ha già installato numerosi impianti fotovoltaici e turbine eoliche in diversi Paesi, tra cui Portogallo, Svezia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito, e continuerà a espandere la propria presenza in questo settore.

Oltre alla produzione di energia rinnovabile, il gruppo sta lavorando per migliorare l’infrastruttura di ricarica, rendendola sempre più capillare e accessibile. Ad oggi, in Europa ci sono oltre 750.000 punti di ricarica disponibili per i clienti Volkswagen, inclusa la rete IONITY, che utilizza esclusivamente elettricità da fonti rinnovabili. Ma la rivoluzione non si ferma qui. In Germania, da maggio 2024, sarà attiva la tariffa Volkswagen Naturstrom Flex, che permetterà agli automobilisti di risparmiare fino al 40% sui costi di ricarica domestica grazie a un sistema di prezzi dinamici che sfrutta le fasce orarie più convenienti.

Volkswagen vuole dimostrare che la transizione verso l’elettrico non riguarda solo i veicoli, ma tutto il sistema energetico. L’obiettivo è chiaro: offrire soluzioni sempre più sostenibili e convenienti, rendendo la mobilità elettrica un’alternativa davvero vantaggiosa per tutti.