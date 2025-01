BMW M240i Manhart MH2 500 II: Il massimo delle prestazioni

La BMW M240i è già una sportiva di tutto rispetto, affascinante e ruggente, ma ora si va ancora oltre con la Manhart. La casa ha deciso di spingere i limiti ancor di più. Con il pacchetto MH2 500 II, il motore B58 da 3,0 litri turbo a sei cilindri in linea riceve una serie di aggiornamenti La nuova centralina MHtronik ha un collettore di aspirazione rivisitato e un intercooler più performante. Questi permettono alla BMW M240i di toccare i 496 CV e 663 Nm di coppia. Una potenza che supera quella della stessa BMW M2. Ma come si gestisce tutta questa potenza? Grazie alla trazione integrale xDrive, la M240i modificata trasferisce la potenza all’asfalto in modo efficace, con perdite minime. Il risultato? Prestazioni ottimali sempre. La guida diventa ancora più divertente e sicura. Si tratta di una vettura che promette emozioni forti e pelle d’oca.

Dinamica e design: un’opzione da brivido per la fiammante BMW

La performance della BMW MH2 500 II è solo una parte della storia. Per una guida perfetta, è stato introdotto un kit di sospensioni coilover, sviluppato in collaborazione con KW Suspensions. Il miglioramento della dinamica di guida è evidente, con una stabilità notevole anche in condizioni di spinta massima. Non solo potenza, ma anche controllo, per una guida che non ha eguali.

Il design della M240i è altrettanto impressionante. La livrea blu pastello con accenti neri e i cerchi bianchi a doppie razze aggiungono un tocco di esclusività. Il nuovo kit aerodinamico include paraurti, minigonne e un diffusore posteriore che migliorano l’efficienza aerodinamica e l’aggressività visiva. E l’ala posteriore piatta non fa altro che esaltare l’aspetto sportivo e deciso. L’interno non è da meno. Il volante sportivo BMW M è stato rivestito in una combinazione di pelle e Alcantara, con dettagli in fibra di carbonio. Le razze verniciate di nero e le palette del cambio completano un abitacolo davvero orientato alla performance. Come può una sportiva essere tanto potente e al contempo elegante? La MH2 500 II è la risposta.