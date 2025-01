Il tasso di adozione di iOS 18 si mantiene in linea con le versioni precedenti del sistema operativo Apple. L’azienda di Cupertino ha rilasciato per la prima volta i dati ufficiali. Confermando che il 76% degli iPhone introdotti negli ultimi quattro anni ha già effettuato l’aggiornamento. Per gli iPad della stessa fascia temporale, invece, la percentuale è inferiore, fermandosi al 63%.

Se si considera l’intero pacco dispositivi in circolazione, iOS18 risulta installato sul 68% degli iPhone e sul 53% degli iPad. Il confronto con i dati dell’anno precedente evidenzia poi una continuità con iOS 17. A febbraio 2024, la versione precedente infatti era presente sul 76% degli iPhone più recenti e sul 66% dell’intera gamma. Per gli iPad, i numeri erano simili, con un’adozione del 61% tra i modelli più nuovi e del 53% sul totale.

iOS 18: le prossime novità potrebbero spingere più utenti ad aggiornare

L’aggiornamento al nuovo sistema operativo però non è ancora stato effettuato da tutti . Il 19% degli iPhone utilizza ancora iOS17. Mentre un ulteriore 13% è rimasto su versioni ancora più datate. Per gli iPad, il 28% continua a funzionare con iPadOS 17 e il 19% con edizioni precedenti. Ciò dimostra come, nonostante i rilasci regolari, molti clienti preferiscano non aggiornare immediatamente i loro dispositivi.

L’uscita di iOS 18.3 e iPadOS18.3, prevista per la prossima settimana, potrebbe incentivare nuovi aggiornamenti. Però, l’attenzione maggiore è rivolta a iOS18.4, atteso per aprile. Questo aggiornamento infatti introdurrà nuove funzioni per Siri, rendendo disponibile Apple Intelligence anche in lingua italiana.

Non tutti i device, però, potranno sfruttare queste novità. Le funzionalità avanzate saranno compatibili solo con gli iPhone più recenti. Tra cui l’ iPhone15 Pro e i futuri iPhone16. Invece, coloro che posseggono modelli più datati, come iPhoneXR o iPhoneXS, potranno installare l’aggiornamento ma senza beneficiare delle innovazioni più rilevanti.

Questa limitazione potrebbe spiegare perché una parte degli utenti non avverte l’urgenza di installare iOS 18. Ad ogni modo,Apple continua a migliorare il suo sistema. Ma la reale adozione delle nuove versioni dipenderà dall’effettivo interesse del pubblico nei confronti delle funzioni offerte.