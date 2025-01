Se avete bisogno di accedere ad una promozione per il vostro numero telefonico senza troppe pretese, ma che vi garantisca allo stesso tempo tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e funzionale sicuramente un operatore da prendere in considerazione e Poste Mobile, quest’ultimo da tantissimi anni infatti garantisce ai propri clienti un servizio dal costo decisamente accessibile senza troppe pretese, ma che allo stesso tempo permette di accedere a caratteristiche complete e utili ad una navigazione efficiente tutti i giorni.

Ovviamente anche l’operatore di proprietà di Poste Italiane ogni mese aggiorna le proprie offerte garantendo al pubblico un catalogo aggiornato in grado di venire incontro alle esigenze di tutti, ecco perché recentemente ha lanciato una nuova promozione che unisce un prezzo competitivo ad ottime caratteristiche dal nome, Creami Extra WOW 150, scopriamo cosa offre.

Tutto il necessario

La promozione è lanciata da poste mobile garantisce ad un costo di 6,99 € al mese 150 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti ed SMS i limitati verso tutti, la promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero e ha un costo di attivazione di 10 € da abbinare ad un costo contributivo per la Sim di altri 10 € che però include la prima ricarica utilizzabile per pagare il primo mese di promozione, di conseguenza al primo mese dovrete spendere una cifra di 20 € dai quali verrà scalata sia la quota di attivazione che la prima mensilità dell’offerta, per attivarla tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale di poste mobile e cercare la pagina ufficiale dedicata alla promozione, in tal modo con pochi semplici clic potrete attivare comodamente l’offerta per poi ricevere a casa la vostra Sim.

Sicuramente si tratta di una promozione dall’ottimo prezzo che consente una navigazione senza nessun tipo di problema e che vi permette di fare tutto ciò di cui avete bisogno senza troppe pretese.