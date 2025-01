La casa automobilistica Volkswagen non sta certamente attraversando uno dei migliori periodi. Nei mesi scorsi abbiamo più volte avuto modo di parlare della crisi che sta attraversando. Una crisi che ha portato il costruttore tedesco ad un vero e proprio cambio di piani, con tagli agli investimenti, chiusura di alcuni stabilimenti e licenziamenti dei lavoratori.

Nelle scorse ore, il CFO di Volkswagen, ha reso noto che l’azienda ha come obiettivo aumentare gli investimenti negli Stati Uniti. Una mossa che consentirebbe di aumentare le quote di mercato e ridurre i costi in Europa al fine di riuscire a crescere nuovamente dal punto di vista economico. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Volkswagen: nuovi obiettivi per il futuro

Pensare a nuova strategie al fine di ottimizzare nuovamente le vendite e le quote di mercato. Secondo quanto dichiarato da Arno Antlitz in occasione del World Economic Forum di Davos tenutosi lo scorso giovedi, la casa automobilistica Volkswagen ha uno scopo chiaro ed importante per il futuro: riuscire a raddoppiare la sua quota di mercato negli USA entro il 2030.

Un obiettivo del tutto arduo ma non irraggiungibile se pensiamo che attualmente la quota di mercato si trova solamente al 4%. Non a caso, le sfide che il costruttore di Wolfsburg dovrà affrontare sono davvero tante.

Tra queste, vi sono certamente i costi da affrontare e i diversi competitor presenti su un mercato automobilistico ormai ricco di realtà che puntano a contraddistinguersi.

Lo stesso Antlitz, CFO di Volkswagen, ha più volte sottolineato quanto sia importante intraprendere iniziative indispensabili per poter riuscire a raddoppiare la quota di mercato. La strada che la casa automobilistica tedesca si presenta del tutto ricca di sfide ma non manca la volontà di raggiungere un obiettivo del tutto importante per lo sviluppo di un marchio che nel corso degli anni è riuscito a scrivere un pezzo di storia del settore automotive.