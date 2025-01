In un momento in cui il settore automotive sta affrontando un difficile periodo di prova, non mancano di conseguenza le sfide per le case automobilistiche che da anni lavorano al fine di portare sul mercato nuovi modelli. Case automobilistiche che abbiamo imparato a conoscere grazie a veicoli dalle prestazioni eccellenti e a versioni che puntano ad arrivare sul mercato per rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Tra i tanti, il costruttore automobilistico tedesco Volkswagen si è contraddistinto per aver portato su strada modelli elettrici come la ID.3 e la ID.4.

Modelli elettrici che hanno consentito di ottenere un successo utile per lo sviluppo del marchio, ma per la Casa di Wolfsburg non sembrerebbero mancare nuove sfide da affrontare. Per Volkswagen, infatti, la situazione continua ad essere piuttosto complessa e il 2025 sarà un anno senza lanci di modelli elettrici. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità che riguardano il marchio tedesco.

Volkswagen: un 2025 ricco di sfide e senza elettrico

L’elettrico è pian piano entrato a far parte delle strategie delle case automobilistiche che si sono ritrovate a dover fare i conti con nuove esigenze di mercato. Un mercato che punta sempre di più sulla mobilità sostenibile anche come conseguenza di nuove norme che puntano a ridurre le emissioni di CO2.

Nel caso della casa automobilistica Volkswagen, dopo il successo dei suoi modelli a propulsione endotermica sono arrivate sul mercato diverse proposte elettriche. Tra le novità più recenti della gamma elettrica c’è proprio la berlina ID.7, ma per poter vedere nuovamente proposte significative dovremo attendere almeno fino al 2026.

Anno in cui è atteso l’arrivo della vettura compatta ID.2 che la Casa di Wolfsburg dovrebbe proporre al pubblico ad un prezzo inferiore ai 25.000 euro. E’ chiaro dunque che al momento il costruttore tedesco sta attraversando un periodo complesso con tagli ai sussidi stanno frenando le vendite di EV.