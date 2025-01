Dopo una durata di tempo pari a 27 anni, dunque a partire da lontano 1998 sembra proprio che lo Stato italiano dovrà risarcire TIM con 1 miliardo di euro legato ad un canone di una concessione pari a mezzo milione di euro effettuata proprio prima del 2000, sembra infatti che la corte d’appello abbia respinto il ricorso sulla prima sentenza a sfavore dell’avvocatura di Stato che cercava ovviamente di evitare l’esborso di una somma del genere, quest’ultima è passata dai 500 milioni iniziali a una cifra raddoppiata a causa dei vari interessi maturati e dei cambiamenti del mercato intercorsi in questo lunghissimo lasso di tempo.

La sentenza

In una sentenza rilasciata il 20 Gennaio la Corte d’Appello ha dichiarato che “deve escludersi che la società resistente risulti non dotata della sufficiente solidità finanziaria, a garanzia della restituzione della somma in caso di accoglimento del ricorso in Cassazione proposto dalla parte ricorrente, non sussistendo neppure i presupposti per l’imposizione di una cauzione”.

Tra le motivazioni che hanno fatto venire meno le basi del ricorso figura quella secondo cui lo Stato ha la liquidità necessaria per pagare, di conseguenza è decaduta la tesi secondo la quale “la dimensione della somma portata dalla sentenza rende evidente l’impossibilità per il bilancio dello Stato di reperire la liquidità necessaria ad un ipotetico pagamento integrale ed immediato, rendendosi necessario, a questo fine, inevitabilmente apportare modifiche alle previsioni di cassa stabilite dalla vigente legge di bilancio attraverso uno specifico intervento legislativo”.

TIM ha fatto sapere che ovviamente non tarderà ad avviare tutte le pratiche necessarie per il recupero immediato della cifra, l’azienda dunque non ha minimamente intenzione di rinunciare a nemmeno un singolo euro dell’importo che lo Stato le deve e a quanto pare questa volta non ci sarà scelta se non quella di pagare all’operatore telefonico tutto il dovuto per sanare la posizione debitoria che ha lo Stato verso quest’ultimo.