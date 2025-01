Google Pixel 9, il nuovo top di gamma dell’azienda di Mountain View, diventa un vero e proprio best buy, grazie ad un attuale prezzo di vendita decisamente più basso di quanto si sarebbe mai potuto immaginare. Le sue dimensioni sono allineate con gli standard cui gli utenti vogliono fare riferimento, raggiungendo per la precisione 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, con un peso di 198 grammi.

Il processore è il nuovissimo Google Tensor G4, octa-core con frequenza di clock a 3,1GHz, che viene affiancato dalla presenza della GPU Mali-G715 MC7, con alle spalle 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (in questo caso non espandibile con l’ausilio di una microSD). Il display è da 6,3 pollici di diagonale, presenta risoluzione 1080 x 2424 pixel, con 422 ppi, è un OLED LTPO che permette di oscillare il refresh rate tra 1Hz e 120Hz, dipendentemente dal modo di utilizzo, con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 9: il suo prezzo è il migliore di sempre su Amazon

Occasione davvero da non perdere per l’acquisto di Google Pixel 9, il top di gamma dell’azienda americana è scontato di 200 euro da parte di Amazon, fino a scendere a soli 699 euro, con un risparmio in questo caso del 22% in confronto agli 899 euro previsti originariamente. Lo potete ordinare premendo questo link.

L’attenzione al comparto fotografico è ormai estrema su ogni top di gamma, anche Google Pixel 9 non risulta essere assolutamente da meno, con un doppio sensore posteriore: principale da 50 megapixel e ultragrandangolare da 48 megapixel, il tutto porta ad un angolo di ripresa di 123 gradi, nonchè una registrazione in 4K a 60fps, e soprattutto un sensore anteriore da 10,5 megapixel, che presenta a sua volta una apertura F2.2. La batteria è un componente da 4700mAh, più che sufficiente per la maggior parte delle giornate di utilizzo.