Samsung: disponibile il Tap To Transfer per il Wallet sui Galaxy, ecco in quali paesi

L’arrivo dei nuovi smartphone della gamma Galaxy S25 di Samsung ha scaturito una serie di novità. Oltre all’arrivo di una versione del modello Ultra da 16 GB e del nuovo Galaxy S25 Edge, c’è un’altra novità che probabilmente, almeno per ora, non arriverà in Italia. Si tratta della possibilità di utilizzare il Tap To Transfer nel Samsung Wallet. Questa funzione sta per arrivare negli Stati Uniti dopo che è stata per lungo tempo attiva in Corea del Sud.

Come funziona Tap to Transfer di Samsung

Questa funzione permette di effettuare trasferimenti di denaro semplicemente avvicinando due smartphone Galaxy. Utilizzando la tecnologia NFC al posto dei codici QR, gli utenti possono trasferire pagamenti in modo rapido e sicuro.

Tap to Transfer non si limita a Samsung Pay: la funzione supporta anche portafogli digitali di terze parti. Ciò significa che i pagamenti possono essere effettuati tramite carte Visa e Mastercard collegate, senza passare direttamente dal sistema di pagamento Samsung. Questo rende il servizio più flessibile rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.

Instant Installment: il Buy Now, Pay Later di Samsung

Samsung Wallet introdurrà anche una nuova opzione di Buy Now, Pay Later chiamata Instant Installment, che consente agli utenti di suddividere i pagamenti in più rate direttamente dallo smartphone. Questa funzionalità sarà gestita da Visa e Mastercard per la parte transazionale, mentre Samsung garantirà un’esperienza utente intuitiva tramite l’interfaccia del Wallet.

Disponibilità e compatibilità

Le nuove funzionalità di Samsung Wallet saranno disponibili negli Stati Uniti poco dopo l’arrivo nei negozi della serie Galaxy S25, probabilmente nel secondo trimestre del 2025. Inoltre, saranno rese accessibili anche per alcuni modelli Galaxy più vecchi tramite aggiornamenti software. Ci si auspica un arrivo anche in Italia prossimamente.

La risposta a Apple Wallet

Samsung punta a superare Apple con Tap to Transfer. Mentre Apple Wallet offre Tap to Cash, limitato all’ecosistema Apple, Samsung amplia l’utilizzo della sua funzione consentendo pagamenti anche con app di terze parti. Questo approccio offre agli utenti maggiore libertà e flessibilità, posizionando Samsung Wallet come una soluzione più versatile nel panorama dei pagamenti mobili.